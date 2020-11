Il messaggio di Carlo Conti dall’ospedale: “Torno presto”

Carlo Conti è in ospedale, ricoverato mentre tutti si aspettavano stasera di rivederlo ancora alla conduzione di Tale e Quale Show, certo in collegamento da casa ma presente. La notizia del ricovero in ospedale di Carlo Conti ha preoccupato tutti, fino a una settimana fa era sereno in isolamento nella sua casa. Lui stesso aveva sottolineato che il Covid non è certo un virus da sottovalutare, nessuno sforzo da grande eroe, semplicemente era asintomatico, era in gran forma. Poi sono arrivati tutti i sintomi e immaginiamo per niente lievi, anche se Carlo Conti non è certo ricoverato in terapia intensiva, niente del genere. Per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute è arrivata prima una nota della Rai e poi il messaggio di Carlo.

CARLO CONTI SCRIVE SUI SOCIAL: “TRANQUILLI!!!”

Eleonora Daniele questa mattina è stata tra le prime a riportare la notizia che non c’era da preoccuparsi, che Carlo è in ospedale solo per essere curato meglio, niente di grave. Antonella Clerici però non ha detto una parola sul suo amico, facendosi preoccupare chi segue E’ sempre mezzogiorno.

Mentre in tv ci ricordano che stasera seguiremo su Rai 1 una nuova puntata del torneo di Tale e Quale Show, arriva l’atteso messaggio di Conti: “Tranquilli !!! Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo ! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli !!! Forza ragazzi!!!”.

Tutti più sereni, il conduttore toscano amatissimo da tutti conferma che va tutto bene, che sta migliorando, che da qualche giorno è in ospedale ma che tornerà presto. Dà forza lui ai suoi colleghi e amici che stasera dovranno fare tutto da soli in prime time.

Tantissimi i personaggi famosi che hanno lasciato per lui un cuore, semplicemente un cuore: Caterina Balivo, Benedetta Mazza, Roberta Bonanno, Paolo Conticini, Giovanna e Amadeus, Valeria Grazi, Elena Sofia Ricci, Lorella Cuccarini, Bianca Guaccero, Mara Venier, Jo Squillo, Cristiano Malgioglio, Sergio Friscia, Alessandra Amoroso e tanti altri oltre a tutto il suo pubblico. Torna presto Carlo!