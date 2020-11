Francesco Chiofalo sulla sua ex Selvaggia Roma: “E’ malata, una matta, fa tutto per visibilità”

Tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso di ieri, 15 novembre 2020, c’è stato anche Francesco Chiofalo chiamato in causa per parlare della sua ex Selvaggia Roma. Nel Grande Fratello VIp di un Alfonso Signorini che dice di essere contrario a un certo tipo di televisione, c’è spazio però per la Roma, che di salotti urlanti, ne ha frequentati, e anche molti. Non a caso di lei si parla proprio dalla d’urso, con l’intervista dell’ormai noto Lenticchio. Di Chiofalo la sua ex ha detto di tutto: che le ha fatto del male, fisico e mentale, che ha finto di avere un tumore pur di conquistare followers sui social…Ed è facile quindi pensare che Chiofalo non ha una ottima considerazione della sua ex, non a caso, dalla puntata di Live di ieri, ne ha dette di ogni. Parla della Roma come di una sorta di stalker ancora legatissima a lui. Racconta di come la ragazza contatti ogni sua fidanzata e di come, anche dopo che la loro storia è finita, si sia fatta viva diverse volte nel tentativo di saltargli addosso. “Se una persona fa schifo, ti ha fatto del male, tu non cerchi di infilarti nel suo letto” ha detto Chiofalo nello studio di Canale 5.

A tal proposito apriamo solo una piccola parentesi. Quando Selvaggia è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 venerdì scorso, ha parlato dei motivi per i quali è famosa, visto che nessuno, a parte Zelletta, Enock e Petrelli la conoscevano. E ha spiegato di aver partecipato a Temptation con il suo fidanzato dell’epoca ma quando i ragazzi le hanno chiesto chi fosse o come fosse andata, lei ha detto di non voler parlare di questa persona.

FRANCESCO CHIOFALO SU SELVAGGIA ROMA: PIOVONO ACCUSE DA LIVE

Era abbastanza facile pensare che nei salotti di Canale 5 dopo l’ingresso in casa di Selvaggia Roma ci sarebbe stato spazio per Chiofalo, che racconta pesta e corna della sua ex. Ma immaginiamo che ci sarà anche spazio per vedere e sentire anche Eliana Michelazzo che in questi mesi, sulla Roma, ha detto di tutto. Non avremmo voluto vedere nulla di tutto questo, sia chiaro, perchè ribadiamo il concetto: popolare sui social, non vuol dire famoso. Ma soprattutto, dopo le uscite della Roma, che non stiamo neppure qui a ricordare, l’ultimo posto in cui sarebbe dovuta entrare è la casa del Grande Fratello VIP.

Ma qualcosa ci dice che questo sia solo l’inizio di un circo che ci saremmo davvero risparmiati.