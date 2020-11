Puntata speciale di Verissimo il 21 novembre 2020 contro la violenza sulle donne

Scende in campo anche Silvia Toffanin e ci sembra sia la prima volta che Verissimo dedichi una puntata speciale a un tema in particolare. Lo si fa in occasione della giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne, che come ogni anno cade il 25 novembre 2020. Da qualche ora su Canale 5 va in onda il primo della puntata di Verissimo in onda sabato 21 novembre 2020 che sarà dedicata proprio a questa tematica. Top secret per il momento i contenuti. Nel promo, molto forte, compare Silvia Toffanin che ci ricorda quanto sia importante fermare la violenza contro le donne, ascoltare le vittime e credere alle loro parole, oltre che aiutarle successivamente. “E’ tempo di cambiare” si legge in una delle frasi in inglese che compare nel promo. E fa benissimo Mediaset ad affidare a Silvia Toffanin una puntata speciale del programma dedicata proprio a questa tematica. In un periodo storico durante il quale, ancora si continua a puntare il dito contro una vittima di violenze sessuali, trovando attenuanti al suo violentatore, è sempre più importante lanciare anche dai media tradizionali dei messaggi di valore.

PUNTATA SPECIALE DI VERISSIMO IL 21 NOVEMBRE 2020 SU CANALE 5

“E’ normale avere paura ma tutto questo può e deve diventare soltanto un brutto ricordo” sono queste le parole di Silvia Toffanin che nel promo della nuova puntata di Verissimo annuncia che si parlerà di violenza sulle donne. “Verissimo è dalla parte delle donne, rompiamo insieme il muro del silenzio” dice Silvia nel promo.

Non sappiamo ancora chi saranno gli ospiti del programma ma immaginiamo che si potrebbe dare spazio a storie di vittime di violenza che con la loro testimonianza possono essere di aiuto a chi non trova la forza di denunciare, a chi non sa come comportarsi in situazioni difficili.

L’appuntamento quindi è per il 21 novembre 2020 alle 16 su Canale 5 con una puntata speciale di Verissimo.