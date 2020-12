Rai 1 per l’Immacolata: cosa vedremo e cosa no l’8 dicembre 2020

Cambia la programmazione di Rai 1 per l’8 dicembre 2020 nel giorno dell’Immacolata. Sarà un giorno di festa ma solo a metà. Rosso sulla carta, di preghiera per i cristiani ma con un sapore dolce amaro visto che il nostro paese sta ancora vivendo l’emergenza legata al covid 19 e questo significa che resta valido l’invito di sempre, quello di limitare il più possibile ogni spostamento, restando a casa quando è possibile. A far compagnia a chi resta in casa anche nel giorno dell’Immacolata ci pensa la tv. Per quanto riguarda l’8 dicembre 2020, per Rai 1 ci saranno delle variazioni che partiranno dal mattino. Non andrà infatti in onda Storie Italiane per fare spazio alla puntata speciale di A sua immagine seguita dalla Santa messa. Resta invece in onda dal mattino presto Uno Mattina. Resta invece inalterata la programmazione successiva, tutti i programmi della rete andranno in onda.

Vediamo quindi come cambia la programmazione di Rai 1 per l’8 dicembre 2020.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 PER L’8 DICEMBRE 2020

–Uno Mattina regolarmente in onda l’8 dicembre 2020, si allunga di mezz’ora rispetto alla classica programmazione e saluta il pubblico alle 10,30

-A seguire salta Storie Italiane, al posto del programma di Rai 1 in onda A sua Immagine

-Alle 11 Santa Messa dal Santuario del Divino Amore- Regia di Simone Chiappetta Commento liturgico di Simona De Santis

-Alle 11,50 in onda A Sua immagine Speciale Immacolata – Puntata Speciale con all’interno, la Santa Messa e Recita Angelus da Piazza San Pietro Conduce Lorena Bianchetti

–E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici andrà in onda ma con un po’ di ritardo rispetto al solito, si parte infatti alle 12,20

–Oggi è un altro giorno con Serena Bortone regolarmente in onda

–Il Paradiso delle signore regolarmente in onda dalle 15,55 alle 16,20 come sempre

-In onda alle 17 circa anche La vita in diretta con Alberto Matano, ormai leader degli ascolti nel pomeriggio degli italiani

-Una nuova puntata de L’eredità ci aspetta anche l’8 dicembre 2020

-In access prime time come sempre vedremo I soliti ignoti con Amadeus

-Anche martedì prossimo andranno in onda delle repliche, torna Il commissario Montalbano nell’insolita collocazione del martedì sera.