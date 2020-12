Canale 5 per l’Immacolata: cosa vedremo e cosa non vedremo l’8 dicembre 2020

Saranno delle feste di Natale molto particolari quelle che vivremo in questo 2020. Ci sono più di 50 mila famiglie che hanno perso un proprio caro e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, quando pensiamo al fatto che il Natale che ci aspetta sarà diverso dal solito. Ma sarà un Natale in cui la tv non si spegnerà! Ne è un esempio anche il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre 2020, giornata durante la quale i vari programmi continueranno ad andare in onda con una programmazione molto simile a quella classica del day time. Su Canale 5 ad esempio andranno in onda tutti i programmi che vediamo di solito fatta eccezione per uno.

L’8 dicembre 2020 infatti, nel giorno dell’Immacolata, giorno rosso sul calendario, non andrà in onda Uomini e Donne. Il programma non è in diretta, viene registrato ma Maria de Filippi sceglie di non andare in onda lo stesso.

LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 PER L’8 DICEMBRE 2020

Vediamo quindi nel dettaglio il calendario dell’8 dicembre 2020 per la programmazione di Canale 5.

–Mattino 5 regolarmente in onda con Federica Panicucci e Francesco Vecchi al mattino di Canale 5.

–Forum regolarmente in onda su Canale 5 l’8 dicembre

-Pomeriggio a tutta soap: restano in onda Beautiful, Una vita e anche Il segreto

-Non va in onda Uomini e Donne al posto del programma di Maria de Filippi vedremo il film dal titolo Il destino sotto l’albero.

-A seguire una nuova puntata di Pomeriggio 5 in diretta che non si ferma

-In onda poi le repliche di Caduta Libera

-Access prime time in compagnia di Striscia la notizia

Segnaliamo che per coerenza, come era capitato anche in altre occasioni, Uomini e Donne non va in onda neppure il 7 dicembre 2020. Si ferma quindi per quello che potrebbe definirsi il ponte dell’Immacolata. Al posto di Uomini e Donne il 7 dicembre 2020 andrà in onda il film in prima tv Christmas at the Palace.