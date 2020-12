Domenica IN anticipazioni 13 dicembre 2020: super ospite Andrea Bocelli

Una nuova puntata da non perdere quella di Domenica IN il 13 dicembre 2020. Nel giorno di Santa Lucia, Mara Venier continua a fare compagnia al pubblico di Rai 1. Appuntamento come sempre alle 14 in diretta su Rai 1 per una puntata da non perdere in compagnia di Domenica IN che si aprirà con una lunga intervista al super ospite di questo appuntamento. Andrea Bocelli sarà protagonista.

Ma il grande artista non sarà il solo a chiacchierare con Mara Venier. Vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni per la puntata di Domenica IN di domani 13 dicembre 2020.

DOMENICA IN 13 DICEMBRE 2020: TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Nella puntata di Domenica IN del 13 dicembre 2020, Andrea Bocelli presenterà in anteprima il suo ultimo album dal titolo “Believe” e si esibirà al pianoforte cantando due classici di Natale ‘Amazing Grace’ e ‘Silent Night’.



Poi, l’attore Paolo Conticini, secondo classificato a “Ballando con le Stelle”, si racconterà tra carriera e vita privata e regalerà al pubblico una “performance” con la sua partner di “Ballando” Veera Kinnunen.



Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, la virologa Prof.ssa Ilaria Capua si collegherà dalla Florida mentre in studio interverranno il regista Ferzan Ozpetek promotore della “Giornata Nazionale dei Camici Bianchi” e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, autore del libro “A riveder le stelle”, mentre Gabriella Carlucci sarà protagonista di una intervista in stile “amarcord” nella quale ripercorrerà con Mara Venier alcune tappe della sua carriera televisiva.



Per la 31° ‘Maratona Telethon’, che vede impegnate le Reti Rai nella settimana dal 12 al 19 dicembre, interverrà in studio il Presidente della “Fondazione Telethon” Luca di Montezemolo, mentre Paolo Palumbo, affetto da Sla, si collegherà da Oristano per raccontare la sua storia e presentare il suo nuovo singolo dal titolo “Quella notte non cadrà”, che vede la partecipazione di Achille Lauro. Puntata quindi molto ricca!

La regia è di Flavia Unfer.