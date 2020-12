Elisabetta Gregoraci ha pianto tanto dopo il GF VIP 5 (Foto)

Elisabetta Gregoraci si sente ancora un po’ scombussolata dopo il GF Vip 5, lo racconta nello studio di Verissimo, ma si sente anche più forte dopo questa esperienza (foto). Ha pianto tanto dopo il reality, quando ha capito che finte amiche l’avevano criticata raccontando cose non vere ma è anche la gelosia di suo figlio Nathan che le ha fatto male. Solo adesso si rende conto di tante cose perché la vita nella casa del GF Vip non è reale e non si ha la stessa percezione di chi sta a casa. “Io sono una che combatte però sono una mamma e sono una donna e sentire parlare a sproposito e anche con volgarità…” le ha fatto male. Elisabetta Gregoraci racconta anche di Briatore: “Mi ha detto che sono stata molto brava. Nathan mi ha detto invece che vuole che cuciniamo insieme” ma c’è anche altro. “A Flavio hanno dato fastidio tante cose perché spesso quando fai un programma così hai una risonanza molto alta e spesso si dimentica che a casa hai un bambino di 10 anni che va sul web e vede le cose. Abbiamo sempre fatto di tutto per proteggerlo ma in questa occasione è stato anche lui tirato in ballo e questo è quello che più l’ha infastidito”. Elisabetta Gregoraci ha dato mandato agli avvocati perché c’è “gente assurda” che avrebbe detto cose false: “Gente che per avere un po’ di fama farebbe qualsiasi cosa”.

ELISABETTA GREGORACI E L’AMPRE PER FRANCESCO BETTUZZI

“L’ho lasciato anche se lo amavo. Con Francesco è stata una storia importante, ci siamo amati, purtroppo quando si arriva così anche se ci si ama meglio finire e da parte di entrambi abbiamo deciso di lasciarci, di lasciare perdere ma è stato comunque un amore importante per me”.

“Io ho una chat con la mia assistente, mia sorella, le mie amiche, i miei migliori amici e ci siamo detti che quando li stavo pensando avrei fatto quel gesto” lo ripete anche a Verissimo anche se in pochi le credevano. Confida che se il suo era il battito al cuore anche gli altri vipponi avevano un loro gesto, per esempio Maria Teresa Ruta tocca i capelli.

Elisabetta Gregoraci ovviamente deve parlare anche di Pierpaolo: “E’ stato un percorso molto bello, un’amicizia ma per diventare un amore manca la realtà, perché vivere lì dentro è diverso e nel bene e nel male sei costretta a vederla e affrontarla una persona; è un mondo anche innaturale con altre persone e con un microfono. Magari dici delle cose e poi ti penti ma sei con il microfono e c’è la registrazione, non è la realtà”.

Più di tutto alla Gregoraci dispiace la gelosia vissuta da suo figlio per gli abbracci a Pierpaolo, abbracci belli e anche importanti nella casa del GF Vip ma se avesse saputo avrebbe evitato.