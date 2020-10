Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, storia seria? Tatuaggio in comune con scritto ‘Sempre con me’

Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dalla vicinanza speciale con Pierpaolo Pretelli alle parole dell’ex marito Flavio Briatore, nella puntata di oggi, martedì 6 ottobre, di Mattino 5 si è anche parlato del suo rapporto con Francesco Bettuzzi. L’imprenditore è stato un presunto ex della showgirl e pare proprio che tra i due la storia sia stata pure importante. La conferma? Avrebbero addirittura un tatuaggio in comune. Di che tattoo si tratta? Della scritta per sempre con me, sicuramente non scelta a caso. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più al riguardo e scopriamo che cosa è stato detto a Mattino 5.

Mattino 5, Elisabetta Gregoraci e quel tatuaggio con l’ex Francesco Bettuzzi

Due tatuaggi uguali su due persone che sono state insieme sicuramente non può essere un caso, è stato affermato anche nello studio di Mattino 5 da Biagio D’Anelli. E dunque? Antonella Mosetti, pure lei ospite di Federica Panicucci, ha ipotizzato che Elisabetta Gregoraci aveva già quel tatuaggio e dopo la fine del rapporto Francesco Bettuzzi potrebbe aver deciso di farlo uguale. Biagio D’Anelli ha fatto allora una richiesta a distanza direttamente al condutture del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini: indagare sul tatuaggio della Gregoraci. In questo modo si potrà capire se il tattoo della vippona e quello di Bettuzzi sono davvero collegati oppure si tratta di un caso.

Elisabetta Gregoraci, a Mattino 5 la conferma del tatuaggio con l’ex fidanzato Bettuzzi

Il team di Mattino 5 ha cercato di indagare su questi tatuaggi e direttamente sui profili Instagram ha trovato qualcosa. Sul fianco di Francesco Bettuzzi compare il tattoo con scritto ‘Sempre con me’. Visto così potrebbe trattarsi di un tatuaggio dedicato a chiunque. Dai racconti degli ospiti nello studio di Federica Panicucci pare proprio che sia stato Bettuzzi, un po’ stanco, a decidere di allontanarsi da Elisabetta. Ma il tatuaggio della Gregoraci? Esattamente identico a quello di Francesco, si trova anche nello stesso punto. Questo sicuramente conferma che tra Elisabetta e Bettuzzi qualcosa di importante c’è stato.