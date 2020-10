Perché l’ex di Elisabetta Gregoraci è in tv? Dopo Live c’è Mattino 5 (Foto)

Dopo Live – Non è la D’Urso Francesco Bettuzzi, l’ex di Elisabetta Gregoraci è anche a Mattino 5 (foto). E’ arrivato a Mediaset con Maurizio Sorge, è il famoso paparazzo ad averlo cercato e dopo tre giorni di insistenze l’ha convinto ad apparire, a raccontare, ma perché? Elisabetta Gregoraci è nella casa del GF Vip, consapevole o forse no che la sua vita è finita sotto la lente di ingrandimento. La storia d’amore tra la Gregoraci e Bettuzzi non è certo un segreto, sono stati fidanzati dopo la separazione della showgirl da Briatore ma Sorge è sicuro che tutto sia accaduto ben prima. La data che Elisabetta ha tatuato sul suo polso confermerebbe una conoscenza tra i due avvenuta ben prima della fine del matrimonio. Sorge difende Bettuzzi, è un gentiluomo e che nessuno si permetta di dire che è stato lui a volere andare in tv. Intanto, l’imprenditore ex pilota di linea racconta rispondendo alle domande e segue il paparazzo. Dopo Live è dietro le quinte di Mattino 5 come lui stesso ha annunciato mostrando questa mattina il suo arrivo a Mediaset.

PERCHE’ E’ FINITA TRA BETTUZZI ED ELISABETTA GREGORACI

Tutto questo non farà piacere alla showgirl calabrese perché se il gossip non ha sbagliato il loro amore non è finito benissimo. Da un grande amore rivelato sui social anche dai protagonisti alla fine più triste, quindi perché parlarne adesso e perché insinuare che Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore?



Sembra che in corso ci sia una guerra che non farà bene a nessuno, soprattutto a un bambino che per quanto sia fortunato resta un bambino da proteggere. I fan della Gregoraci non si aspettavano tutto questo, lei era tra le favorite nel reality show di Canale 5, forse lo è ancora. Chissà se lei aveva messo in conto tutto questo, se si rende conto che una volta fuori dalla casa e dal gioco qualcosa magari cambierà.