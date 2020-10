Francesco l’x fidanzato di Elisabetta Gregoraci a Non è la d’Urso: le date sono quelle giuste?

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso, come ampiamente annunciato in ogni dove, è stato ospite della conduttrice, Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. I due si sarebbero lasciati da un anno, in quanto sarebbe finito l’amore ( e di questa relazione c’è traccia un po’ ovunque, le paparazzate sono state poche ma ci sono state). Qual è quindi il vero nocciolo della questione? A detta di molti, quello che non tornerebbero, sono le date. Nel senso che, come sottolinea il paparazzo Sorge sempre da Live, i due si potrebbero esser incontrati quando ancora Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci stavano insieme. Circostanza che Bettuzzi smentisce. E’ vero che lui ed Elisabetta si sono incontrati quando ancora non c’era il divorzio ufficiale ma era in corso da tempo la separazione e in ogni caso, in quella occasione, ci fu solo una cena.

Quello che però sembra non tornare, è il fatto che, la Gregoraci, avrebbe proprio un tatuaggio molto significativo sul braccio, che evocherebbe questo incontro avvenuto nell’aprile del 2014. “Noi ci siamo conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014, io allora facevo ancora il pilota di linea, stavo sempre in giro” spiega Francesco Bettuzzi ed è a questo punto che la d’Urso fa quindi notare il tatuaggio della Gregoraci. Bettuzzi nega di avere lo stesso tatuaggio e non sa dare un significato a quello della Gregoraci.

FRANCESCO BETTUZZI EX DELLA GREGORACI: ECCO PERCHE’ CI SIAMO LASCIATI

Le parole dell’ex pilota:

Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l’11 aprile (come il tatuaggio sul polso dell Gregoraci, ndb). Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui era socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi

E ancora:

Ci siamo sentiti. Dopo la collaborazione lavorativa, nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena a Parma. Da lì eravamo abbastanza in sintonia. Ha pagato lei. Poi ho recuperato. Mi ha parlato del suo rapporto che aveva intrapreso la strada della separazione. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente

E poi:

E’ finita ad ottobre dell’anno scorso. Quando viene a mancare l’amore non si può andare avanti. L’ho sentita, per l’ultima volta, a novembre dell’anno scorso. Poi l’ho bloccata. Ha bisogno d’amore. Io l’ho amata. La cosa, penso, sia stata reciproca. Se lei è presa ( in merito alla conoscenza con Pierpaolo) è giusto che vada avanti in un frangente diverso fuori dalla casa

E’ bene precisare che questo Francesco, non è lo stesso che ha rilasciato una intervista per Nuovo.