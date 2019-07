Tra Elisabetta Gregoraci e Bettuzzi è finita male e lui parla di un terzo incomodo (Foto)

Sembrava un amore bellissimo quello tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi ma volano stracci (foto). E’ l’imprenditore a parlare della fine della storia d’amore con la showgirl calabrese e non lo fa in modo molto carino. Nessun addio con dedica nostalgica per sottolineare quanto si siano amati, anzi Bettuzzi rivela qualcosina su Instagram, il suo punto di vista. L’occasione ghiotta è stata la serie di domande e risposte sui social, un modo che utilizzano i vip per restare in contatto con i followers ma spesso proprio per rispondere alle domande che vogliono sentire. Ed ecco servita la curiosità che inizia con un No comment da parte di Bettuzzi quando gli chiedono della Gregoraci. Qualcuno insiste e chiede se sono ancora fidanzati e lui risponde “Una coppia a casa mia è fondata da due non da tre”. Cosa ha voluto dire il 43enne con queste parole? Per caso dobbiamo fare riferimento alle foto di Elisabetta con Flavio Briatore viste di recente tra spiaggia e yacht?

ELISABETTA GREGORACI E’ TORNATA DAVVERO CON FLAVIO BRIATORE?

Una domanda che è arrivata subito dopo e a cui l’imprenditore ha risposto con “Non saprei e non mi riguarda”. Ancora più brutte le faccine con le risate, quelle sono poche eleganti in alcuni contesti. Peggio ancora quando un altro follower commenta che le calabresi sono tutte uguali e Bettuzzi risponde con due emoji che ridono e un “Non saprei”.

Avevamo notato l’assenza delle foto della coppia sui social mentre le riviste di gossip riprendevano Elisabetta Gregoraci con il figlio e l’ex marito, ma immaginavamo serenità ritrovata e non un ritorno di fiamma. In realtà non si sa niente, per il bene del piccolo Nathan siamo certi che i suoi genitori faranno di tutto per tutelarlo e non a caso Elisabetta ha già risposto discreta come sempre “Mi faccio un tuffo allontano il rumore e mi godo il silenzio di questo bellissimo mare” meravigliosa nel suo costume fucsia, questa volta senza sorriso.