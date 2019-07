Elisabetta Gregoraci e Briatore in vacanza insieme per il figlio con la serenità ritrovata (Foto)

Non sono più una coppia Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ma saranno per sempre i genitori di Nathan Falco ed è per lui che hanno fatto di tutto per rendere il meno traumatico possibile il divorzio e il seguito (foto). Come famiglia non si sono mai lasciati ma forse c’è voluto del tempo per ritrovarli tutti e tre insieme sulla stessa spiaggia per le vacanze. Sono in Versilia, ovviamente al Twiga, lo stabilimento di proprietà di Briatore, a Marina di Pietrasanta, in Toscana. L’ex coppia non ha mai voluto parlare del perché sia finita tra loro. Negli anni la showgirl calabrese ha più volte confidato che voleva dare un fratello o una sorella a suo figlio ma non è mai arrivato, poi la separazione e il silenzio. Hanno però sempre continuato a festeggiare insieme le occasioni importanti e questa è la prima estate che tornano insieme e non solo sotto lo stesso ombrellone. Li abbiamo visti anche insieme sullo yacht ridere e scherzare e sempre con il loro bambino.

ELISABETTA GREGORACI IN VACANZA CON FLAVIO BRIATORE IN VERSILIA

Nathan Falco ha da poco compiuto 9 anni, i suoi genitori lo adorano, prima di tutto e di tutti c’è lui. La famiglia appare unita come un tempo, quando Ely e Flavio era una bellissima coppia. Le attenzioni sono tutte per il figlio, le foto insieme, i giochi, le coccole. Ovvio che il bambino faccia il tifo per mamma e papà di nuovo insieme ma sembra che questo sia ormai impossibile.

Elisabetta Gregoraci è fidanzata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, co fondatore del marchio Pure Herbal. A farli incontrare forse il lavoro, lei è stata testimonial del suo marchio. Briatore non ha mai confermato i tanti flirt che gli sono stati attribuiti negli ultimi tempi dopo il divorzio, ufficialmente lui è single.