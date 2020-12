La gonna è stretta e Antonella Clerici resta in piedi nel bosco di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Antonella Clerici non riesce a stare più seduta sull’altalena, la gonna è così stretta che le dà il tormento mentre gioca con il pubblico a casa ma resiste e anche con il solito sorriso (foto). L’ultima telefonata e poi è il momento della pubblicità, giusto in tempo per respirare sbottonando la gonna almeno per qualche minuto. Nessun segreto, la conduttrice lo rivela al pubblico come se fosse davvero nella sua cucina con tanti amici. E’ solo l’inizio delle risate, nel bosco di E’ sempre mezzogiorno l’allegria non manca e arriva nelle cucine degli italiani. Beccata anche Evelina Flachi che mangia il tiramisù di zia Cri durante la pubblicità e confessa: “Se vale la pena… non pecchiamo con calorie inutili” abbiamo quindi anche il permesso della nutrizionista, nei prossimi giorni possiamo mangiare ma che sia quello che ci piace davvero. Antonella Clerici non se lo fa ripetere due volte, lei non ha bisogno del consenso della Flachi, la dieta la farà dopo le feste di Natale. Difficilissimo non mangiare nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma anche non ridere e la gonna della Clerici intanto preoccupa la regia che interviene in aiuto della conduttrice.

Si ride tanto anche con gli gnocchi e i commenti di Alfio e Antonella Clerici deve sbottonare di nuovo la gonna. Confessa di avere preso peso, ancora prima del Natale ma non ci pensa, non è un problema, a gennaio avrà modo di seguire i consigli dell’amica, di Evelina Flachi.