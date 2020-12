Simon & The Stars a E’ sempre mezzogiorno: l’oroscopo del 2021 con i segni in pentola

Ospite di Antonella Clerici in collegamento con E’ sempre mezzogiorno c’è Simon & The Stars e per l’ultimo dell’anno non può che anticipare l’oroscopo del 2021, i segni che vanno in pentola o in dispensa.

Per il Sagittario il 2021 è l’anno della rivincita e adesso si riprende con gli interessi tutto quello che gli hanno portato via nel passato. Anche per chi negli anni passati ha dovuto superare cause adesso è il momento della sentenza.

Per la Vergine ancora un po’ di lavoro ma non è certo un anno negativo. Deve riorganizzare, ha un anno di sorprese straordinarie ma deve anche avere la forza e concedersi delle nuove opportunità.

Per la Bilancia il 2021 è il ballo delle debuttanti perché sono 3 anni che lavora sulla sicurezza e sulla capacità di mettersi in mostra. Quindi arriva l’anno del protagonismo.

Lo Scorpione è refrattario al cambiamento ma nel 2021 ci saranno soprattutto per la casa e specie dopo anni di sistemazione provvisoria.

Per i Gemelli dopo 5 anni di opposizione di Giove e Saturno che li hanno spinti a capire cosa sapessero fare adesso si godono i frutti di tanta fatica. E’ l’anno per scegliere dove si vuole stare.

L’OROSCOPO 2021 DI SIMON & THE STARS

Il Toro arriva al 2021 consapevole che la carriera deve subire una svolta. Ha raggiunto il punto in cui le cose devono decollare.

L’Ariete rimanda da tempo il desiderio di cambiamento perché magari ci sono cose importanti ma nel 2021 torna la capacità di azzardare e di cambiare le sorti del lavoro o di una vita diversa.

Il Leone ha il desiderio di evadere da un ruolo in cui non si sente più a suo agio. Il 2021 gli accende il fuoco dentro e torna a sbloccare tutto ciò che non lo appaga fino in fondo.

Il Cancro è più forte che mai, è molto più spavaldo e comincia a raccogliere i frutti delle battaglie fatte. Bellissimo il lato dell’amore per tutti.

Per i Pesci in realtà maggio giugno e luglio sono molto forti e saranno i grandi protagonisti della seconda metà dell’anno. Al momento sentono il bisogno di cambiare vita ma il momento giusto arriva tra qualche mese.

L’Acquario è il segno protagonista del 2021, magari si è sempre diviso tra due lavori, due città o due amori e nell’anno nuovo sceglie e ha le idee chiare.

Il Capricorno sta cercando la sua strada, il 2021 gli dà un sentiero alternativo per arrivare alla vetta che rincorre dal 2008. L’importante è non volere prevedere più tutto e lasciarsi andare.