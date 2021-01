Mattino 5 si allunga anche per la Befana: nuova promozione per Vecchi e Panicucci

Questo 2021 è iniziato all’insegna di Mattino 5. Mediaset ha deciso di continuare a informare il pubblico di Canale 5 con le news in diretta e anche in questa ottica sono state fatte delle scelte diverse da quelle del passato. Mattino 5 è tornato in onda prima della fine delle feste, riaprendo i battenti il 4 gennaio 2021. Ma non solo. Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono andati in onda con una puntata speciale di Mattino 5 anche a Capodanno. E gli appuntamenti speciali per il pubblico di Mediaset non sono finiti. Infatti domani, 6 gennaio 2021, andrà in onda una puntata speciale di Mattino 5 che seguirà la scia di quella in onda a Capodanno.

Mattino 5 infatti prenderà il via intorno alle 8,45 come tutti i giorni per poi andare in onda fino alle 13. Federica Panicucci e Franceco Vecchi hanno annunciato la novità oggi in chiusura di puntata ( anche se da Guida Tv Mediaset era già previsto da giorni). Approfittando della presenza in città dei due conduttori e di tutte le persone che lavorano al programma, Mediaset ha pensato di continuare a fidelizzare il pubblico anche nei giorno di festa, per non perdere terreno rispetto alla Rai che ha continuato anche quest’anno con la sua classica programmazione.

La scelta di Mediaset è sicuramente condivisibile ma nel giorno di Capodanno non ha premiato, visto che gli ascolti hanno invece acceso Rai 1, che ha fatto 3 volte meglio della rete ammiraglia Mediaset, soprattutto da mezzogiorno in poi.

Vediamo in termini di ascolti come erano andate le cose il primo gennaio 2021.

GLI ASCOLTI DI CAPODANNO: RAI 1 BATTE CANALE 5 SENZA DIFFICOLTA’

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina registra 329.000 spettatori (12.3%), mentre Unomattina è visto da 1.608.000 spettatori (22.6%). A seguire, la Santa Messa fa 2.268.000 spettatori (20.8%) e A Sua Immagine – in onda prima e dopo l’Angelus – da 2.603.000 spettatori (20%).

Passiamo a Mediaset. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 262.000 spettatori con l’11.3% e Tg5 Mattina 869.000 spettatori con il 18%; Mattino Cinque fa 1.006.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 912.000 spettatori pari all’8.3% nella seconda parte. A seguire la Santa Messa conquista 903.000 spettatori (8.1%). Il risultato è più basso anche della media classica ma va anche detto che molti telespettatori non sapevano del ritorno in anticipo di Mattino 5.

Per quanto riguarda la fascia del mezzogiorno, ecco gli ascolti:

su Rai1 l’Angelus fa numeri molto alti, con 3.380.000 spettatori (20.1%); il Concerto di Capodanno – La Fenice 2021 è visto da 4.353.000 spettatori con il 24.1%.

Maluccio la seconda parte di Mattino Cinque che arriva a 1.083.000 spettatori con il 7.1%. Fa meglio anche I Fatti Vostri che segna 928.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 1.399.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte.

Andrà meglio con la puntata di Capodanno?