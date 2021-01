Mattino 5 in onda anche a Capodanno: gli auguri di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Una decisione dell’ultimo minuto visto che Federica Panicucci e Francesco Vecchi non avevano comunicato che ci sarebbero stati anche a Capodanno prima di lasciare il pubblico di Mattino 5 il 18 dicembre! E invece come era stato anticipato ieri, eccoli fare capolino a Capodanno per un evento speciale. In diretta con Mattino 5 anche il primo dell’anno per gli auguri e per salutare il pubblico che in questi ultimi mesi ha premiato il programma di Canale 5 con ascolti da record.

Si inizia con i saluti di Francesco Vecchi, poi l’attualità e i buoni propositi per il nuovo anno. Seconda parte con Federica Panicucci protagonista. Mattino 5 tornerà poi il 4 gennaio, anticipando rispetto ai programmi del day time di Mediaset, la ripartenza.

Francesco Vecchi saluta il pubblico di Mattino 5 a Capodanno

Emozionato per questa puntata speciale di Mattino 5, è stato Francesco Vecchi a inaugurare la puntata speciale del programma di Canale 5. Lo ha fatto ringraziando tutti. “Abbiamo deciso di esserci per essere qui a farvi gli auguri anche se devo ammettere che stamattina con la sveglia non è stato facile. Mi scuserete per questo ma stamattina devo fare le cose con calma” ha detto Francesco Vecchi salutando il pubblico di Mediaset.

“Abbiamo tempo perchè staremo con voi fino all’una seguiremo insieme la Messa di Capodanno, dopo la messa ci sarà Federica e staremo insieme fino al TG5 dell’Una. Il 2020 un bel ciaone se n’è andato, grazie di tutto, o meglio di niente e il 2021 è tutto da venire e da sognare. E’ tutto lì, prendiamoci questo tempo per goderci il primo caffè del 2021, godiamocelo perchè l’anno che verrà, peggio di quello che è stato, non sarà” ha detto Vecchi salutando il pubblico di Mattino 5.

“Buongiorno buon anno, buon 2021, siamo insieme per festeggiare con questa puntata speciale con tantissimi ospiti e tante cose per festeggiare questo anno che ci auguriamo possa essere un buon anno” ha detto Federica Panicucci, collegandosi poi subito con una delle prime bambine nate in questo nuovo anno. Ha scelto il miracolo della vita la conduttrice di Canale 5 per salutare tutti e dare un buon anno tenero e dolce.