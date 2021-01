E’ sempre mezzogiorno: la Befana porta ascolti record ad Antonella Clerici

Risate, divertimento, ricette apprezzate da tutti: sono stati questi gli ingredienti vincenti per la puntata della Befana di E’ sempre mezzogiorno. Una puntata del programma di rai 1 che ha portato tanta serenità a casa, alle famiglie che stavano trascorrendo insieme l’ultimo giorno di vacanza in attesa del rientro a scuola ( anche se a distanza). Una puntata ricca di sorrisi con Antonella Clerici un po’ Befana pronta a far divertire tutti i piccini a casa. Nella puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda ieri, ci sono stati infatti anche dei piccoli aiutanti. Al fianco di chef e maestri di cucina, abbiamo visto infatti aspiranti cuochi pasticcioni. Ma non solo, tra i momenti più apprezzati della puntata, anche il collegamento con la casa nel bosco. Antonella Clerici entusiasta e felice ha mostrato la sua Maelle sulla neve insieme a Vittorio Garrone, il compagno della conduttrice.

Non potendo essere in studio, per ragioni legate ai protocolli covid, Maelle ha voluto in qualche modo essere vicino alla sua mamma e ha mostrato quindi come ci si diverte nella casa del Bosco con uno slittino e la neve che ha imbiancato tutto!

Ma torniamo adesso ai numeri.

Gli ascolti della Befana: record per E’ sempre mezzogiorno su Rai 1

Su Rai1 A Sua Immagine – dalle 11:27 alle 12:18 – raccoglie 2.111.000 spettatori (17.3%); al suo interno l’Angelus è seguito da 2.537.000 spettatori (19.4%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno – in onda dalle 12:24 – è visto da 2.564.000 spettatori con il 14.9%.

Lo scorso anno La prova del cuoco non era andata in onda. Questi erano stati gli ascolti del mattino di Rai 1.

Su Rai1 Unomattina fa 1.059.000 spettatori con uno share del 22.1%; Concerto dell’Epifania ha ottenuto 1.396.000 spettatori (17.6%); A Sua Immagine – in onda dalle 10.30 alle 12.17 – ha intrattenuto 1.494.000 spettatori (16.4%). I numeri chiaramente sono molto diversi anche a causa dell’emergenza coronavirus che ha trattenuto tutti in casa. Ma la scelta di mandare in onda la Santa Messa e poi E’ sempre mezzogiorno in diretta, ha premiato.