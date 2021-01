Uomini e Donne anticipazioni: Davide Donadei scelta rimandata, le ragazze sono stanche

E’ stata registrata ieri, 12 gennaio 2021 a Roma, una nuova puntata di Uomini e Donne. E i telespettatori che seguono con passione il trono di Davide Donadei si aspettavano che il bel salentino annunciasse la tanto attesa data della scelta. Ma in realtà Davide si è detto ancora molto confuso, cosa che non è piaciuta affatto a Beatrice e a Chiara, che ormai da oltre due mesi sono da sole nello studio, a contendersi le attenzioni del tronista. Tra l’altro Beatrice, ormai più di un mese fa, ha detto a Davide di essersi innamorata di lui, e anche Chiara ha palesato i suoi sentimenti. Proprio per questo ci si aspettava che il Donadei arrivasse a una scelta, magari dopo Natale. E invece a quanto pare siamo ancora lontani. Non a caso, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, sia Chiara che Beatrice hanno manifestato il loro disappunto per quello che sta succedendo.

Ma vediamo le ultime news e le anticipazioni dopo la registrazione di ieri.

Uomini e Donne news e anticipazioni: la scelta di Davide rimandata

Nell’ultima registrazione abbiamo visto Davide uscire con Chiara. Tra i due c’è stata una bellissima esterna fatta di coccole e confessioni tanto che alla fine il tronista ha chiesto anche di spegnere le telecamere per avere modo di poter restare da solo con Chiara ( come era successo anche per Sophia). Questo significa che i due si sono baciati e lo raccontano anche in studio dove Beatrice reagisce malissimo; arrivate a questo punto le due ragazze sono stanche e non capiscono perchè Davide non scelga. Questa volta anche Chiara è delusa. Pensava che dopo la loro ultima esterna insieme non ci fossero dubbi e che Davide dovesse per forza aver capito che cosa prova per entrambe. Ma a quanto pare, il tronista non ha preso ancora una decisione.

Questo crea molto chiacchiericcio anche in studio, sono tutti in difficoltà di fronte al fatto che per Davide ci sono due ragazze innamorate che pendono dalle sue labbra. Per una di loro, sarà grande la sofferenza e peggio sarà se passerà ancora altro tempo.

La puntata di Uomini e Donne registrata ieri è finita tra le lacrime di Beatrice e quelle di Chiara. Ma Davide non si è smosso dalla sua posizione. Oggi si dovrebbe registrare una nuova puntata del programma di Canale 5 , forse Davide riflettendo, si renderà conto che deve fare la scelta? Ieri lo avevamo sentito dire che sarebbe arrivato in una ventina di giorni alla scelta ma, un mese dopo quella registrazione, siamo ancora al punto di partenza!