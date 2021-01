Andrea Roncato da Live: “Con Stefania è finita perchè lei aveva un altro”

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5, nelle interviste che aveva rilasciato, Stefania Orlando non aveva mai voluto parlare della fine del matrimonio con Andrea Roncato. E anche le poche volte in cui in casa qualcuno le ha chiesto delle informazioni su questa storia, lei ha fatto capire che non ne vuole parlare. Fino a ieri sera, anche il suo ex marito aveva mantenuto la stessa linea ma nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 17 gennaio 2021, l’attore ha raccontato i motivi per i quali il matrimonio sarebbe finito. Senza troppi giri di parole infatti, ha detto che Stefania Orlando aveva un altro uomo.

Stefania Orlando e il matrimonio con Andrea Roncato: finito per un tradimento?

Le parole di Andrea Roncato nella trasmissione di Canale 5:

Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia. Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema.

E poi la rivelazione sui reali motivi:

Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità

Adesso Stefania è ancora nella casa, dove starà per molto altro tempo ma forse potrebbe scoprire quello che il suo ex marito ha detto e decidere magari di raccontare anche la sua versione dei fatti. Vedremo!