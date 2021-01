Le foto degli anni ’80 dei protagonisti di E’ sempre mezzogiorno da Antonella Clerici a Fulvio Marino

E’ sempre mezzogiorno continua ad essere il programma che regala allegria e leggerezza, risate come quelle tra amici quando tirano fuori le vecchie foto. Si parla dei favolosi anni ’80 nella cucina di Antonella Clerici e se Lorenzo Biagiarelli per proporre la ricetta delle penne alla vodka deve vestirsi da ragazzo di quei tempi arriva anche la dolce vendetta con le foto degli altri protagonisti. Foto datate anni ’80 e c’è da ridere soprattutto per la reazione dei diretti interessati. Evelina Flachi è la più sorpresa di tutti, non c’è dubbio che i suoi occhialoni bianchi ricordino la moda di quei tempi, una donna davvero bella. Abbiamo già visto qualche puntata fa le foto di Daniele Persegani e zia Cri ma quelli sono più anni ’90. Il più piccolo di tutti in quel decennio era Fulvio Marino, tenerissima la sua foto del passato, poi lo scatto di Mauro Improta bambino e c’è anche Antonella Clerici. La foto della conduttrice è stata scattata nel giorno della sua laurea in giurisprudenza, aveva 23 anni e un completino che mostrava già la sua voglia di fare spettacolo. Poteva mancare Francesca Marsetti?

ANTONELLA CLERICI SODDISFATTA DEL SUCCESSO DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Il successo del programma del mezzogiorno della Clerici è evidente, puntata dopo puntata i telespettatori confermano di apprezzare e ogni tanto lei ringrazia. L’ha fatto oggi spiegando che non lo fa sempre per non peccare di presunzione ma è ovviamente felice. La formula è vincente, l’allegria è evidente, anche dietro le quinte. Si vede quando dalla regia mostrano cosa accade prima della puntata, cosa fanno i protagonisti prima di andare in onda per darsi la carica tutti insieme: cantano le vecchie canzoni.