La vigilia di Capodanno di Antonella Clerici: “Pochi ma buoni” e augura a tutti meno arroganza (Foto)

Una vigilia di Capodanno diversa per tutti e anche per Antonella Clerici che più volte ha ripetuto che quest’anno rinunciava alle vacanze sulla neve per rispetto, perché consapevole del suo ruolo (foto). Un messaggio importante quello di Antonella Clerici, non solo nelle parole ma anche con il suo esempio. Così ha trascorso la vigilia di Capodanno nella sua casa nel bosco, circondata dalla neve ma di certo non utile per sciare. “Pochi ma buoni” ha commentato sul suo profilo Instagram. Ed erano davvero in pochi a brindare allo scoccare della mezzanotte: la conduttrice con Vittorio Garrone, con la piccola Maelle e con l’amico e collaboratore di sempre, Dimitri.

GLI AUGURI DI ANTONELLA CLERICI PER IL 2021

Già con l’ultima puntata del 2020 di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici aveva fatto gli auguri a tutti, augurando che l’anno vecchio davvero andasse via portando con sé tutto: “Perché davvero non ne possiamo più”.

Sui social ha poi commentato: “Vi auguro sorrisi e serenità. Nel 2021 ci riprenderemo la ns vita. Magari con meno arroganza e piu’ gentilezza, rispetto x la libertà degli altri e della natura. Se non migliori, almeno piu’ consapevoli delle cose che contano veramente”.

ANTONELLA CLERICI TORNA IL 4 GENNAIO CON E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Le ultime puntate erano ovviamente registrate ma tutto il cast di E’ sempre mezzogiorno ha vissuto con allegria e spontaneità ogni momento, ogni giornata da festeggiare come se davvero fossero i giorni della vigilia e delle feste. Si torna il 4 gennaio, lunedì, e come ha sottolineato Antonella Clerici saranno in diretta.

