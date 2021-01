Aurora vittima di un gioco al massacro a Uomini e Donne: accuse umilianti per lei

Sono state registrate in questi giorni le nuove puntate di Uomini e Donne che dovremmo vedere, più o meno, tra una settimana. Tra i protagonisti della puntata, alcune dame e cavalieri del trono over. Infatti non c’è stato spazio per i tronisti che probabilmente sono quasi pronti alla scelta. Nella registrazione invece si è molto parlato, per l’ennesima volta, della vicenda che vede protagonisti Aurora e Giancarlo. Difficile capire che cosa vogliano i due dal programma visto che ogni settimana cambiano idea e punto di vista. Ma dalle anticipazioni relative a queste registrazioni, emerge che ancora una volta, Aurora, è vittima di un gioco al massacro che ormai contro di lei è iniziato da mesi. Sia chiaro: resta nel programma per cui è anche ben consapevole delle sue scelte, se le desse così tanto fastidio, potrebbe anche non tornare a Uomini e Donne. E invece continua a raccontarsi al centro studio.

Questa volta però, come rivelano le talpe del Vicolo delle News nelle loro anticipazioni, le accuse ricevute, proprio da Giancarlo, sono state molto molto forti. Accuse umilianti e infamanti, che hanno portato la dama a lasciare lo studio tra le lacrime. La cosa bizzarra è che il grande accusatore è appunto l’uomo del quale lei si è innamorata, e che ha poi deciso di correrle dietro, dicendo di avere forse esagerato.

Ma che cosa è successo nello studio di Uomini e Donne?

Uomini e Donne news e anticipazioni: le accuse contro Aurora

Pare che Giancarlo e Aurora sia siano ritrovati per l’ennesima volta a discutere. L’uomo però questa volta avrebbe fatto delle accuse molto forti. Avrebbe detto che Aurora ha fatto dei filmati hot, per non dire altro. Filmati di cui lui è entrato in possesso. Chiaramente Gianni ha chiesto di parlarne e approfondire ( vedendo la puntata di certo capiremo meglio il nesso tra le varie cose). Aurora ha subito negato di aver fatto questi video e ha dato la sua autorizzazione nel mostrarli, non dovendo temere nulla. Alla fine questi video vengono visionati da Gianni che parla di semplici filmati in intimo della dama. Aurora però umiliata , e per l’ennesima volta finita nel mirino di tutti, lascia lo studio in lacrime.

Sarà anche la sua ultima volta nel mondo di Uomini e Donne? Vedremo.