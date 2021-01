Ascolti bomba per C’è posta per te: Maria de Filippi cala il tris, è ancora record

Incredibile il successo di questa edizione di C’è posta per te. Numeri da record quelli che il programma di Canale 5 continua a registrare. La formula, 20 anni dopo, è sempre la stessa, non si cambia di una virgola, per certi versi spesso anche noiosa ma nonostante questo, sei milioni di persone scelgono di sintonizzarsi davanti alla tv il sabato sera, fazzolettini alla mano, per seguire le storie raccontate da Maria de Filippi. Anche la puntata di C’è posta per te in onda ieri, 23 gennaio 2021, ha incassato numeri da record. Numeri bomba per il programma di Canale 5 che, grazie anche alla platea in forte crescita a causa del coprifuoco e delle restrizioni, crescono anche nel terzo appuntamento. Un tris storico quello di Maria de Filippi con il suo C’è posta per te. Con le storie che dividono e lo rendono anche il programma, tra i più commentati sui social.

E poi ci sono anche gli ospiti: ieri numeri record anche nei commenti per Can Yaman che, oltre a far esplodere gli ormoni alle tante signore presenti, ha animato la serata di tutte le fans che, vedendolo in canottiera, hanno perso decimi di vista incollate davanti allo schermo!

Passiamo ai freddi numeri, anzi ai numeri caldissimi per C’è posta per te capace di salvare la prima serata di Canale 5, ridotta ai minimi termini negli altri giorni della settimana.

Ascolti tv 23 gennaio 2021: C’è posta per te è ancora da record

A facilitare il compito di C’è posta, ci ha pensato anche la Rai con l’assurda scelta di mandare in onda un programma come Affari tuoi. Non solo perchè il format rivisitato, non brilla, ma anche per la scelta dell’orario, che ha praticamente ucciso la rete sia in prima serata che in seconda. La curva di Rai 1 dalle 22,30 in poi è devastante se confrontata con quella di Canale 5.

C’è posta per te alla terza puntata incassa 6.510.000 spettatori e il 29,6% di share.

4.579.000 spettatori e il 16,8% di share per Affari tuoi speciale gli sposi. Ricordiamo che il programma inizia alle 20,40 circa e in sovrapposizione con C’è posta va dalle 21,30 circa alle 22,30.