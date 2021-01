Ascolti tv: delusione per Il cantante mascherato che non brilla, il GF VIP 5 fa meglio

Come è finita la prima sfida tra Il cantante mascherato e il Grande Fratello VIP 5 ( alla sua puntata numero 36) ? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri, 29 gennaio 2021. Al venerdì sera nuova sfida quindi, con il debutto del programma di Milly Carlucci e la solita solfa su Canale 5. Il Gf VIP 5 va avanti da quattro mesi e mezzo e onestamente, non ha più nulla da dire. Eppure, nonostante questo, i soliti telespettatori, quello zoccolo duro che premia da mesi il reality di Canale 5, sono sempre fedeli nei secoli ad Alfonso Signorini, il quanto basta per far addirittura vincere il GF VIP 5 la serata, per share. Se infatti Il cantante mascherato si ferma sotto i 4 milioni di spettatori, con una media di 3,6 milioni, il reality di Canale 5 con due punti di share in più ( e un’ora e mezza di puntata in più), vince la serata.

Eppure la prima puntata de Il cantante mascherato 2 è stata un vero spettacolo : energia, mistero, indagini da fare, trash servito nel modo giusto. C’è davvero di tutto in questa seconda edizione del programma di Milly Carlucci. Nella diretta del 29 gennaio 2021 tra l’altro, non sono mancati i colpi di scena. Baby Alieno assoluto protagonista della prima puntata: uno dei vip nascosti nella maschera ( solo dopo abbiamo capito che erano addirittura 4) ha avuto un malore probabilmente, rischiando di dare a Milly il ko definitivo! Alla fine tutto è andato per il meglio anche se I ricchi e poveri, che si nascondevano sotto la maschera, o meglio dentro, hanno deciso di ritirarsi. Impossibile cantare in 4 in quello spazio così ristretto! Il punto debole della prima edizione del Cantante mascherato stava nella riconoscibilità delle voci. Ed eccoci serviti: in questa seconda edizione non si capisce davvero nulla. Sui social decine e decine di nomi, con i telespettatori impazziti per il gioco pronti a dare nomi senza un perchè! Tutto questo però non è bastato allo show di Milly per vincere la serata.

Gli ascolti del 29 gennaio 2021: i dati auditel della prima serata

I numeri

Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21.37 fino a mezzanotte e 15 minuti, ha conquistato 3.615.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.51 all’una e venticinque di notte, ha raccolto davanti al video 3.232.000 spettatori pari al 18.2% di share.