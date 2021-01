Il cantante mascherato 2 che show: tante ipotesi, poche certezze. Pubblico pazzo delle maschere

Lo scorso anno a quanto pare Milly Carlucci stava solo facendo una prova generale per carburare e capire come gestire una seconda super edizione de Il cantante mascherato. E dobbiamo ammettere che ci è riuscita in pieno. Dopo la prima puntata de Il cantante mascherato 2 oggi tutti ci chiediamo chi si nasconda dietro a quelle maschere. 9 maschere, oltre 100 nomi di vip che potrebbero aver scelto di partecipare al programma del venerdì sera di Rai 1. E se lo scorso anno dopo la prima puntata avevamo praticamente “sgamato” tutti i protagonisti, oggi, a poche ore di distanza dal primo appuntamento, abbiamo solo una gran confusione. Ottimo lavoro di Milly che tra l’altro ha esordito con il botto. Baby alieno ha deciso di ritirarsi, dopo aver rischiato di fare secchi 4 cantanti in un colpo solo. Dentro la maschera infatti si nascondevano I Ricchi e Poveri. Se pensiamo che lo scorso anno erano stati ospiti speciali a Sanremo con la loro reunion e neppure un anno dopo hanno rischiato di soccombere in diretta mentre Milly Carlucci cercava di portare a casa la pagnotta…Il trash che al pubblico di Rai 1 manca durante tutto l’anno, è servito. Era davvero impossibile pensare che in quella maschera c’erano ben 4 persone. Che ce ne fossero due, dopo l’esibizione, tutti l’hanno pensato, ma 4, proprio no! E infatti è stato impossibile anche per i Ricchi e poveri reggere una esibizione live, in 4 dentro quella maschera e così si sono ritirati.

Che spettacolo Il cantante mascherato 2

Ma Alieno a parte, a colpire è il fatto che non ci sia la certezza per nessun concorrente. I nomi, sono davvero tantissimi, basta leggere sui social i migliaia di commenti che sono arrivati nel corso della diretta. Tutti pronti a giocare con le ipotesi più bizzarre. I nomi fatti sono davvero assurdi. Ma in questa stagione così complicata per tutti, potrebbero esserci anche cantanti che non ci aspettiamo, o star del cinema o della tv, dietro a quelle maschere.

Oggi siamo ancora più confusi di ieri, e davvero i nomi dei vip che potrebbero essere sotto la maschera sono tanti. Insomma il programma di Milly Carlucci ha lasciato il segno. Vedremo se anche l’effetto ascolti darà lo stesso risultato wow che ha ricevuto lo svelamento della prima maschera!