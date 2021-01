Il Cantante Mascherato 2 apre con un ritiro: ecco quale VIP cantava come Baby Alieno

Il Cantante Mascherato torna in onda con una prima puntata bomba. Dopo l’ottimo esordio della scorsa stagione, la gara canora organizzata da Milly Carlucci quest’anno si fa più difficile ma non per questo meno interessante: nove maschere animalier dalle forme bizzarre, performance in studio colorate e impeccabili, clip i cui indizi stavolta sono davvero molto nascosti e un clima in studio da grande festa.

La gara dal ritmo serratissimo ha messo in fila in meno di due ore ben nove esibizioni, corredate da altrettante nove clip di presentazione e un lungo spazio concesso ai cinque giudici VIP di fare ipotesi, teorie e congetture sui famosi cantante mascherati. Come di consueto, a fine serata, c’è stato anche il primo smascheramento che però non è arrivato dopo una eliminazione ma dopo un ritiro…

Il Cantante Mascherato 2: Baby Alieno si ritira

Nel corso della serata la maschera del Baby Alieno ha subito qualche problema tecnico: nella manche di spareggio, ad esempio, il VIP nascosto al suo interno ha inavvertitamente urlato la sua navicella spaziare che tutta d’un tratto si è aperta in due come una vongola. Un incidente che ha costretto la conduttrice ha chiedere di mandare la pubblicità per provare a riparare al danno direttamente sul posto. Quando ti chiedono #SendNude.#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/su3FzORYaD — TV Italiana (@TV_Italiana) January 29, 2021

Ma il motivo per cui questo Baby Alieno fosse così esagitato – al punto tale da spaccare in due la sua navicella – non era di certo una questione di energia quanto di stazza. All’interno del grande pupazzone, infatti, non risiedeva un solo personaggio famoso…. ma addirittura quattro! Il Cantante Mascherato 2 anticipazioni: tutti gli indizi e le ipotesi

Il Cantante Mascherato 2: Baby Alieno sono i Ricchi e Poveri

A sorpresa, sui titoli di coda della prima puntata de Il Cantante Mascherato 2, abbiamo scoperto che dentro il pupazzone del Baby Alieno c’erano tutti e quattro i Ricchi e Poveri! La formazione a quattro recentemente oggetto una storica reunion a Sanremo (e poi apparsi a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di ospiti). Il ritiro è stato dovuto al fatto che i quattro cantanti non riuscivano a resistere al calore che si è formato nel costume e che probabilmente è stato alimentato dalle luci di scena presenti in studio.

Il ritiro di Baby Alieno ha annullato il televoto social e graziato la Pecorella, che disputava lo spareggio proprio contro il marziano fucsia. Ora chiusa una indagine se ne apre un’altra: venerdì prossimo nuova gara canora e un nuovo svelamento. Chi ci sarà nelle altre maschere in gioco?