Il Cantante Mascherato 2 anticipazioni: tutti gli indizi e le ipotesi

A meno di una settimana dall’inizio della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, Rai Uno e Milly Carlucci hanno deciso di iniziare ad accendere l’interesse dei telespettatori con uno special – dal titolo Aspettando Il Cantante Mascherato – in cui sono state svelate ufficialmente le maschere in gara e sono state fornite le prime enigmatiche descrizioni dei personaggi famosi che le indossano.

Questo mini show – andato in onda oggi sabato 23 gennaio 2021 – Milly Carlucci ci ha accompagnato alla scoperta degli habitat che faranno da location alle clip di presentazione delle singole maschere in gara. L’occasione è stata ghiotta per incontrare le suddette maschere e ascoltare da loro le prime informazioni sul loro personaggio (finto o vero). Indizi e suggestioni che hanno irrimediabilmente fatto scattare nella mente dei telespettatori le prime ipotesi…

Il Cantante Mascherato 2 anticipazioni: indizi e ipotesi

Il Lupo. Il lupo si è raccontato con queste parole: “Non vi fate ingannare dalle apparenze: non sono il lupo cattivo delle favole… anche perché in genere non fa una bella fine! Mi piace questa maschera: ho preso il meglio del lupo. Come i lupi sono tenace, ho il senso della lealtà e mi piace divertirmi ma, la cosa più importante, è il mio branco. Non mi basto da solo e non per insicurezza, anzi sono il maschio alfa del mio branco. Da quando ero un cucciolo ho sempre avuto il bisogno di confrontarmi con gli altri e la necessità di condividere la mia anima.”. L’ipotesi più accreditata è che sia il frontman di una band musicale.

La Giraffa. La giraffa si è raccontata con queste parole: “Nella vita sono sempre stata me stessa. Nel bene e nel male. Quello che ero da piccola lo sono ora: può sembrare strano ma è così! Sono sempre stata molto indipendente e innamorata dell’amore: quando ho sbagliato è perché volevo sbagliare io. Vestirmi così è sempre stato il mio sogno: ho sempre sentito questo animale che premeva dentro di me. Devo dire che la Giraffa mi assomiglia molto“. L’ipotesi più accreditata è che si tratta di un vip che già da piccola svolgeva il mestiere per di cui è nota oggi. Un enfant prodige?

L’Orsetto. L’orsetto si è raccontato con queste parole: “Mi presento. Mi chiamo Teddy e sono l’orsetto di Carolina. Di me posso dire che non sopporto le ingiustizie, che sono molto onesto e… coraggioso! Ho solo un problema con l’abbandono: infatti io gli altri non li abbandono mai!”. Non esiste al momento una vera pista da poter seguire.

La Tigre Azzurra. La tigre azzurra si è raccontata con queste parole: “Tutti pensano che io non abbia paura di niente… Sono in cima alla catena alimentare! Nessuno può mangiarmi! La solitudine a volte ti dà l’idea di avere il mondo in mano ma essere il più forte vuol dire che nessuno ti può accudire. Amici? Pochi e solitari, quindi non ci si vede quasi mai“. L’ipotesi più probabile è che sia un personaggio famoso noto per esser stato al centro di polemiche.

La Pecorella. La pecorella si è raccontata con queste parole: “Chi non mi conosce e si basa solo sulla mia carriera non penserebbe mai a me come una pecorella! Ultimamente mi sento come una pecorella smarrita in un mondo di predatori. Di solito, affronto la vita molto seriamente. Mi preoccupo di tutto. Invece questa è la mia occasione per realizzare un desiderio che mi porto da anni: essere un po’ più leggera sulle cose“. L’ipotesi più probabile è che sia una VIP dall’immagine aggressiva; l’esatto contrario della maschera che indossa.

Il Gatto. Il gatto si è raccontato con queste parole: “Il motivo per cui ho deciso di presentarmi a voi vestito così è perché la vita mi ha portato a diventare Gatto. Sono diventato solitario, indipendente, a volte sperduto, libero. Diciamo che mi sento più come uno di quei gatti selvatici, che devono continuamente lottare per la sopravvivenza. Ne ho vissute di avventure… quindi ora so affrontare la vita da mille prospettive diverse, dall’alto di un tetto come dal basso di un vicolo. Sotto questa maschera si nasconde un cuore ferito e deluso”. Non esiste al momento una vera pista da poter seguire.

Il Pappagallo. Il pappagallo si è raccontato con queste parole: “Le maschere non mi piacciono: in vita mia non ne ho mai indossata una. La mia vita è coloratissima. Odio i grigi. Amo la chiarezza e la libertà di spiccare il volo. Per me la libertà è tutto: hanno cercato di rinchiudermi in una gabbia ma non ci sono mai riusciti. Ho bisogno di passione, di sogni, di progetti e di credere che domani sarà meglio di oggi. Questa è la benzina della mia vita“. L’ipotesi più probabile è che sia una personaggio famoso molto schietto nei giudizi… e che dunque possa essere il giudice di qualche programma tv.

La Farfalla. La farfalla si è raccontata con queste parole: “Io mi sento molto farfalla: la farfalla è attratta dalla luce, è sempre in movimento… ma la cosa che mi intriga di più é che, come me, cambia, evolve, si trasforma. Io sono proprio così: sono stata bruco, crisalide e oggi eccomi. Sono così e mi piaccio molto. Sono consapevole della mia bellezza. Intimidisce le persone? Forse ma… non mi importa molto. Chi mi conosce bene sa che sono molto più alla mano di quello che credete…”. L’ipotesi più probabile è che sia una conduttrice vanesia alla ricerca di luci?

Baby Alieno non si è descritto in alcun modo: non è ancora atterrato sul pianeta terra!