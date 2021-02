Finalmente Anna Moroni da Antonella Clerici ma il vaccino la blocca (Foto)

E’ il collegamento che attendevamo tutti quello di Anna Moroni e Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno (foto). Gran festa per tutti con la maestra in cucina in videochiamata ma quanto ci piacerebbe vederla nello studio di Rai 1, nella cucina nel bosco. Anna Moroni sta per compiere 82 anni, non si sente ancora di andare a Milano: “Ma quando farò il vaccino verrò”. Antonella Clerici comprende ma le manca tanto la sua Annina e anche lei non nasconde la nostalgia. Tante le domande per la Moroni che racconta di suo marito: “Tonino con la vecchiaia sta diventando sempre più strano, non gli va bene niente, controlla tutto, anche perché tengo accese tanto le luci. Per fortuna che non c’è mai, esce la mattina e torna la sera”. Ha fatto il ciambellone Annina, c’è il minestrone sul fuoco e mostra la sua pentola, sta cucinando davvero. “Anna tutti hanno imparato a cucinare con te!” ma lei ripete che è solo una casalinga cuciniera mentre zia Cri è una vera cuoca.

ANNA MORONI DA ANTONELLA CLERICI DOPO IL VACCINO?

“Mi sono segnata sul sito per prenotare il vaccino” in realtà non ci è riuscita ma ha chiamato il commercialista, lo farà lui. Non vede l’ora di vaccinarsi. “Non esco di casa… solo per andare a fare la spesa e dal parrucchiere e poi ogni tanto per comprare qualcosa faccio un giretto”.

Antonella Clerici è felicissima: “In 18 anni quante ne abbiamo fatte di ricette io e te, ma non ti manco?” chiede la conduttrice. “Mi manchi tesoro mio sai quanto ero abituata a dirti fai questo e fai quello…”.

È anche la distanza che frena Anna Moroni ma loro due sono sempre in contatto e poi c’è Evelina Flachi che è amica di entrambe e riferisce tutto all’altra.