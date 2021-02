Ivano dei Cugini di Campagna in coma dopo un ictus: il racconto da Domenica Live

Durante la puntata di Domenica Live in onda il pomeriggio del 31 gennaio 2021, Barbara d’Urso ha dedicato uno spazio alla storia di, Ivano dei Cugini di Campagna. Il cantante purtroppo non sta attraversando un buon momento. Infatti Ivano, è stato in collegamento con il programma tv di Barbara d’Urso direttamente dall’ospedale dove è ricoverato a causa di un ictus. La moglie Rossella, invece, era proprio nello studio della conduttrice e ha spiegato ciò che è successo. “Speravamo fosse una cosa lieve invece ci siamo accorti che era un ictus. L’ho trovato al bordo del letto“ ha raccontato la donna spiegando che Ivano si accarezzava il braccio. “Ho visto che c’era qualcosa che non andava. Ho capito che era una cosa grave però non capivo l’entità” ha continuato Rossella.

Da Domenica Live: Ivano dei Cugini di campagna e il racconto dell’ictus

Ivano è stato ricoverato per ictus e poi ha anche avuto un’operazione al cuore doppia. Un momento per niente facile per lui e la sua famiglia, quindi. Adesso l’artista dei Cugini di campagna sta meglio, parla e sorride anche se ha ancora dei piccoli problemi come quello ad una mano. Si sta riprendendo anche nel camminare. Barbara d’Urso si è collegata in ospedale, con il centro di riabilitazione motoria, con Ivano che ha subito esordito: “Rossella ammazza quanto sei bella”.

L’emozione di Ivano dei Cugini di campagna nel rivedere sua moglie a Domenica Live

“Ho da recuperare un pochino il braccio destro e la gamba e la gamba destra ma è stato un miracolo che io mi porterò sempre appresso” ha affermato Ivano dal suo letto di ospedale. “Io non sono propenso al pianto ma…” ha detto emozionato in collegamento con Barbara d’Urso. Sicuramente per lui è stato un momento molto bello rivedere sua moglie dopo un periodo così difficile e non è riuscito a trattenere l’emozione.

I medici hanno riferito che Ivano è stato davvero un miracolato visto quello che è accaduto. Noi non possiamo fare altro che un grande in bocca al lupo perché Ivano possa riprendersi quanto prima!