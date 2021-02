L’emozione di una telespettatrice fa piangere Antonella Clerici: “Sono qui per voi”

E’ dalla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno che Antonella Clerici ripete che è in onda ogni giorno per il pubblico costretto in casa, per chi ha bisogno di avere un po’ di leggerezza e allegria tra tante brutte notizie. Le telefonate dei telespettatori ad ogni gioco le confermano che ha fatto la scelta giusta: E’ sempre mezzogiorno è vincente ma non solo per il numero degli ascolti, per lo share. Dietro quei numeri ci sono tante persone a cui Antonella Clerici fa compagnia ed è la signora Luisa a confermarlo con tutta la sua emozione. “Ti ringrazio perché se non fosse per voi noi saremmo soli e invece ci fate tanta compagnia” la signora Luisa ferma il gioco, il suo primo desiderio è ringraziare Antonella Clerici e tutti i protagonisti del programma.

ANTONELLA CLERICI COMMOSSA AL TELEFONO CON UNA TELESPETTATRICE

“Sono felicissima perché sono anni che ti seguo e oggi è la prima volta dopo tanti anni che riesco a parlare con te” la voce incrinata dall’emozione commuove tutti e non solo la conduttrice. La signora Luisa non è solo emozionata perché sta parlando con un personaggio famoso che lei segue da anni in tv.

“Fai emozionare anche me – risponde la Clerici mentre manda via le lacrime – questo è un po’ il senso di questa trasmissione, il fatto di stare con voi durante il giorno e tenervi un po’ di compagnia. E’ giusto avere informazione, soprattutto sui canali rai, è importante, ma almeno in questo momento con noi un po’ di allegria. Ma tu sai che io sono qui in diretta per voi. Luisa, siamo onorati di farvi compagnia, è questo il nostro intento”.