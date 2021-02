Il matrimonio lampo di Ivana Spagna, il divorzio dopo solo una settimana (Foto)

Ivana Spagna è stata sposata, una sola settimana, e ricorda quelle nozze nello studio di Oggi è un altro giorno (foto). Ripete che ci ha creduto a quella unione ma che avrebbe dovuto dare ascolto a un amico sensitivo. Lui non aveva amai sbagliato una previsione sul suo futuro e poco dopo il matrimonio ha dovuto ammettere che aveva ragione, anche in quel caso lui sapeva come sarebbe finita. “Mi trovo in America e avevo chiuso la storia con il mio primo compagno con cui siamo sempre rimasti attaccati” racconta Ivana Spagna al pubblico di Oggi è un altro giorno. Incontra un produttore francese che già conosceva, un ragazzo che le piaceva tantissimo, Patrick, lo conosceva da anni. Dopo un po’ di tempo le arriva una sua telefonata, un incontro, una telefonata e lui le dice che vuole sposarla. Ivana chiede consiglio all’amico sensitivo che le dice di evitare perché le nozze sarebbero durate una settimana. Ma la terza volta che incontra Patrick la cantante si lascia trasportare dalle emozioni e dice di sì al bel ragazzo.

IVANA SPAGNA RACCONTA DEL MATRIMONIO A LAS VEGAS

“Siamo partiti per Las Vegas la sera stessa. Il giorno dopo abbiamo comprato le fedi. Il giorno dopo che ci siamo sposati lui scrive il mio nome sul fondo della piscina della casa che avevano preso in affitto: “Aveva scritto Spagna e non il mio nome”. Lei ci ha visto subito qualcosa di strano e infatti quando è volata con lui a Parigi per conoscere la famiglia del neo marito ha visto un po’ di cose che non le sono piaciute, è tornata a casa sua e ha chiesto il divorzio. E’ davvero durata meno di una settimana, aveva ragione l’amico sensitivo.