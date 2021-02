La foto di Maurizio che scandalizza Gemma: sui social impazza

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 11 febbraio 2021 si è parlato per oltre mezz’ora di una fotografia! Una foto dello scandalo che Maurizio il poeta ha mandato a Gemma Galgani. La dama torinese, la stessa che fino a un paio di mesi fa usciva con un ragazzo di 40 anni più piccolo di lei che infarciva le dirette instagram di immagini a petto nudo, è rimasta scioccata da quella foto. Il povero Maurizio è passato quasi da maniaco sessuale anche se Maria de Filippi ha ribadito che la foto non era nulla di eccezionale ( però meglio non mostrarla, giusto per insinuare il dubbio). In realtà la stessa foto l’ha pubblicata sui social. Non solo, l’ha anche mandata alla redazione. Dando uno sguardo al profilo di Maurizio si può notare tra l’altro che questa voglia, sacrosanta, di mostrarsi sui social, a petto nudo e non solo, non risale agli ultimi tempi. Non è una “moda” legata alla visibilità di Uomini e Donne. Lo faceva anche prima semplicemente per un motivo: perchè si piace.

Visto che se ne è parlato in ogni dove, questa foto dello scandalo del buon Maurizio ve la mostriamo!

A Uomini e Donne Gemma Galgani scandalizzata dalla foto di Maurizio

Gemma si è detta scioccata da questa foto ha anche commentato: “Mi si è bloccato anche il telefono”. Stentava a credere al fatto che così, di bello e buono, Maurizio le avesse mandato quella foto. Il cavaliere ci ha tenuto a specificare il motivo per il quale ha mandato questa foto a Gemma. Voleva che la dama capisse che non è solo poesia e noia ma che un uomo di 63 anni si sente anche bene con se stesso, come nel suo caso e che ha un fisico che gli fa fare la sua “porca figura”.

E’ davvero così scandalosa questa foto del buon Maurizio?