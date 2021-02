Fiordaliso incinta a 15 anni, il padre la cacciò di casa: l’emozione di Marina (Foto)

Non tutti sanno che Fiordaliso è diventata mamma a 15 anni, è accaduto tanti anni fa, era il 1971 (foto). Marina partorì in un istituto, il padre la cacciò di casa. “Eravamo proprio poveri ma della povertà io non me ne sono mai accorta. Abitavamo in un quartiere popolare, addirittura c’erano i ladri ma potevi lasciare anche le bici fuori che nessuno le toccava e anche noi bambini eravamo protetti. Era il quartiere dei poveri, la scuola ci aiutava e c’era il patronato che ci dava le scarpe, non eravamo soli”. Un quartiere pericoloso, il papà operaio, la mamma casalinga e 5 fratelli per Fiordaliso. Lei la primogenita: “Mio padre è stato uno dei primi a operarsi per non avere più figli, in Svizzera. Non ha speso soldi quindi penso sia stata una cavia. Io sono cresciuta in una famiglia troppo forte, dove non si nascondeva nemmeno il sesso perché era una cosa bella”.

FIORDALISO DA BAMBINA BUONA AD ADOLESCENTE RIBELLE

E’ stata una bambina molto felice ma fino a 15 anni perché poi rimase incinta: “Ero curiosa… lasciamo perdere. Sono sempre stata una bambina molto brava ma nell’adolescenza sono diventata ribelle e il primo bel ragazzo, la prima volta… zac!”. Non è stata lei a dirlo ai genitori, fu il dottore a dirlo, lo capì toccandole la pancia. Fu un vero problema ovviamente. Da 3 anni Fiordaliso cantava già con il suo papà: “Lui ha pensato che mi rovinavo a diventare mamma così giovane e gli è venuta una rabbia terribile. Si arrabbiò moltissimo e mi mandò via di casa” vedeva la mamma che soffriva tanto e il papà era sempre più arrabbiato.

Fiordaliso non si sentiva in colpa, era una ribelle e sarebbe andata contro il mondo. Le hanno proposto di non avere il bambino ma non ci ha pensato nemmeno un attimo. E’ andata via di casa, cacciata di casa, è andata in un istituto per ragazze madri a Roma.

Ha partorito lì e a Oggi è un altro giorno c’è una sorpresa per lei, un collegamento con l’istituto in cui andò e diede alla luce suo figlio. Un’emozione forte per Marina Fiordaliso che è da sempre felice di avere avuto il suo Sebastiano.