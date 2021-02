Barbara d’Urso sarcastica da Pomeriggio 5: “Le mie trasmissioni sono amatissime e di lunghissima vita”

Questo pomeriggio Mediaset ha deciso di mettere un punto alle tante voci circolare in questi giorni con un comunicato stampa ufficiale. Si parla di quello che sarà il destino di Domenica Live e di Live-Non è la d’Urso. Dopo il comunicato, sono arrivate anche le parole di Barbara d’Urso che, in questi giorni aveva lanciato qualche frecciata dalle dirette di Pomeriggio 5 ma che oggi pomeriggio, ha risposto in modo esplicito e diretto alle tante cose che si sono dette in questi giorni.

Questo pomeriggio, salutando il pubblico che segue con affetto Pomeriggio 5, la conduttrice ha dato appuntamento a domenica, prima con Domenica Live e poi con Live-Non è la d’Urso. Ma non solo, come si vede nel video che vi mostriamo, la conduttrice ha avuto anche qualcosa da dire al suo pubblico, parlando dei suoi amati programmi.

La risposta di Barbara d’Urso alle voci di chiusura dei suoi programmi

Le parole di Barbara sono indirizzate a chi in questi giorni ha sganciato diverse bombe. Non solo il fatto che Live chiudesse in anticipo, come realmente succederà, ma sul suo futuro. Molte testate infatti, e diversi siti di tv, hanno infatti parlato del futuro di questi programmi, dicendo che non ci sarà spazio per la d’Urso nel pomeriggio di domenica dal prossimo anno, che al suo posto potrebbe arrivare Elisa Isoardi ( in questo caso indiscrezione data da Davide Maggio). Dagospia aveva anticipato che Live avrebbe chiuso prima ma ha anche fatto sapere ( notizia confermata anche da Tvblog) che il prossimo anno non andrà in onda.

Dalle parole di Barbara d’urso però si evince altro. E trovano anche conferma nel comunicato, visto che Mediaset fa sapere che Live tornerà in onda con altre edizioni.

Grazie per essere stati con noi tutta la settimana! #Pomeriggio5 torna lunedì, ma noi vi aspettiamo domenica con i nostri amati #DomenicaLive e Live #noneladurso! ❤️

Un saluto, come sempre, #colcuore 💕 pic.twitter.com/qVaOrNf9IF — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 26, 2021

Barbara d’urso ha spiegato che domenica sera dirà anche altro, ci sono delle novità che al momento non può rivelare. Vedremo quindi domenica che cosa avrà da dire in merito al futuro dei suoi programmi!