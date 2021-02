Live-Non è la d’urso chiude a marzo ma Domenica Live torna in diretta e si allunga

Da quasi due anni ormai, facciamo notare come perdere il predominio assoluto nella domenica pomeriggio, sia stata una delle cose peggiori che Mediaset potesse fare. E’ successo quando ha deciso di accorciare la durata di Domenica Live per mandare in diretta Barbara d’Urso con un clone malriuscito, Live-Non è la d’Urso, in prime time. E se in un primo momento, anche grazie alla curiosità del pubblico e ai temi trattati, il Pamela Prati Gate su tutti, gli ascolti, non sono stati neppure così bassi, nell’ultimo anno, è andato tutto sempre peggio. E negli ultimi mesi, nonostante il coprifuoco e il pubblico più amplio davanti alla tv, le cose non sono migliorate. Le voci che si sono rincorse in queste ore, sono state quindi confermate con un comunicato stampa ufficiale che annuncia la chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, senza però parlare del capitolo ascolti ma sottolinea che il programma tornerà in onda con altre edizioni.

Non solo, tornano le sfide della domenica pomeriggio! Domenica Live infatti si allunga e torna in onda dalle 15.

Ma vediamo nel dettaglio il comunicato stampa arrivato in questi minuti.

Ufficiale: Live-Non è la d’Urso chiude in anticipo

Dopo le voci circolate in questi giorni, Mediaset ha deciso di fare chiarezza con un comunicato stampa ufficiale. Come potrete vedere nel comunicato stampa che pubblichiamo qui accanto, viene precisato che Domenica Live torna in qualche modo alle origini, ed è per questo che si spegne il programma in prima serata. Quattro ore di diretta, un ritorno a quello che era lo spazio che aveva visto per anni la d’Urso, essere regina incontrastata della domenica con Rai 1 in perenne affanno nel tentativo di agguantare gli ascolti di Canale 5, questo non si dovrebbe dimenticare.

Per quanto riguarda Live-Non è la d’urso, che chiude i battenti il 28 marzo, non si parla di ascolti deludenti, ma invece di una missione compiuta per il talk di Canale 5. Non solo. Nel comunicato viene specificato che Live tornerà in onda con nuove edizioni.