Pierpaolo Pretelli preoccupato per suo fratello dopo la notizia del bebè in arrivo

E’ bene ricordare che quello che si sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 è un gioco e che si possono quindi fare battute e scherzare su quello che accade nel reality. Diverso dovrebbe essere l’atteggiamento nei confronti di chi partecipa in qualche modo al reality, come contorno. E’ il caso di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo che nella diretta di venerdì sera ha deciso di annunciare davanti a 3 milioni di persone che presto diventerà padre. Una scelta molto criticata, per la quale sono piovute polemiche anche sui social. Ecco su questo aspetto, si può anche scegliere di dire qualcosa, visto che Giulio è stato in qualche modo protagonista del GF VIP 5, tra pessime uscite, interviste discutibili, ospitate in tv. Ma non possiamo in nessun modo commentare la decisione di diventare padre così giovane, dopo pochi mesi dal fidanzamento con la sua attuale compagna. Sono sue scelte, sono cose dinamiche che nulla hanno a che fare con il gioco. Questioni di famiglia che al momento restano tali, a meno che Giulio non vorrà andare a discuterne in qualche salotto.

Possiamo però anche dirvi quella che è stata la reazione di Pierpaolo, molto preoccupato come è giusto che sia, per quello che è successo a suo fratello. Quando è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5, Giulio era single. Ora che esce lo ritroverà fidanzato da tre mesi, con una ragazza di 20 anni incinta. Una situazione particolare, che chiaramente preoccupa Pierpaolo che più volte nella casa ha anche raccontato di come suo fratello abbia avuto difficoltà lavorative ( aveva anche detto frasi come “se aveva bisogno di soldi potevo essere io ad aiutarlo invece che andare in tv a dire quelle cose” in merito alle tante ospitate fatte negli ultimi mesi). Giulio tra l’altro, ha anche spiegato che gli stessi genitori non hanno preso benissimo questa notizia. Ed è anche per questo che Pierpaolo parlando con Zelletta, ha provato a spiegare quello che prova.

Le parole di Pierpaolo ad Andrea: