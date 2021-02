Pioggia di critiche per l’annuncio di Giulio Pretelli a Pierpaolo: “Sarai zio”

Ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Durante il corso dell’appuntamento con il reality show sono state davvero tante le sorprese. Una di questa ha riguardato Pierpaolo Pretelli. Il concorrente è stato chiamato nel giardino della casa dove ha incontrato il fratello Giulio, giunto a Cinecittà per fare un annuncio speciale. Giulio ha raccontato a Pierpaolo di essersi innamorato da poco tempo. La sua relazione con la fidanzata Alessia è iniziata con un colpo di fulmine e lui si dice già convinto del loro rapporto. Fatto sta che la notizia che ha dato Pretelli Junior è un’altra e ha sorpreso tutti.

Giulio Pretelli diventerà papà e lo annuncia a Pierpaolo al Grande Fratello Vip 5

“In questi 5 mesi mi sono capitate tante cose bellissime. Ho conosciuto Alessia. Ho una cosa molto importante che devo dirti e che non ti aspetti. Sono innamorato di Alessia. Lei ha perso il papà a 6 anni ed è molto responsabile. Mi è successa una cosa che è capitata anche a te“ ha detto Giulio al fratello. Pierpaolo Pretelli aveva già intuito qualcosa da queste ultime parole. Il giovane di appena 21 anni ha spiegato che i genitori non avevano preso bene la notizia, d’altronde abbiamo visto le reazione alla relazione di Pier con Giulia Salemi. “Siamo giovani, io ho 21 anni e lei 20. Ma sono sicuro che ce la faremo” ha annunciato Giulio spiegando che in estate diventerà papà. “Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere così. Se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti e raccontarti la mia esperienza. Spero che tu sia lucido e penso che l’amore che dai a Leo potrai darlo anche a tuo figlio” è stata la risposta da fratello maggiore di Pretelli.

GF Vip 5, polemiche per il fratello di Pierpaolo Pretelli: perché non ha aspettato lunedì?

Dopo questa bellissima notizia, Giulio Pretelli è stato molto criticato. Il primo a lanciare le accuse è stato direttamente Cristiano Malgioglio dallo studio del GF Vip 5. Perché il fratello di Pierpaolo non ha atteso lunedì per dare questa notizia privatamente? La pensa così anche il popolo del web che continua ad accusare il giovane. Giulio ama mettersi in mostra? Per i telespettatori avrebbe potuto aspettare facilmente altri tre giorni e parlare con Pierpaolo senza la presenza di telecamere.