Giulio Pretelli torna in tv nonostante il divieto: la verità sulla bambola voodoo

Nonostante Pierpaolo Pretelli vorrebbe che la sua famiglia non si esponesse e non rilasciasse interviste, il fratello Giulio è ritornato di nuovo in televisione. Dopo l’incontro tra i due al Grande Fratello Vip 5, Giulio Pretelli sembrava aver imparato la lezione e aver promesso a Pierpaolo di non fare altre dichiarazioni eppure ieri, domenica 31 gennaio, è stato ospite a Live – Non è la d’Urso. “Dopo l’incontro con mio fratello non sono più andato in televisione, ho rifiutato tutte le interviste e le chiamate in radio. Oggi sono qui per spiegare la mia decisione e difendere Pierpaolo“ ha affermato Giulio da Barbara d’Urso.

Giulia Salemi e la polemica sulla bambola voodoo: Giulio Pretelli spiega l’attacco hacker

Sulla famiglia di Pierpaolo Pretelli si è aperta una vera e propria polemica. Appena pochi giorni fa la zia Maristella era intervenuta sui social spiegando che Giulia Salemi ha una bambola voodoo nella casa del GF Vip 5 e la usa sul nipote. Giulio ha voluto parlare proprio di questa vicenda a Live. Il fratello di Pierpaolo ha cercato di difendere la zia spiegando che il profilo Facebook della donna era stato attaccato da un hacker. Proprio l’hacker quindi, secondo Giulio Pretelli, avrebbe scritto che Giulia fa dei riti di magia nera con una bambolina bianca, il tutto contro Pierpaolo. Anche su Instagram la donna aveva pubblicato un post con la Salemi e la bambola chiedendo di diffondere il messaggio perché si tratta di una cosa seria. Dunque l’hacker si sarebbe impossessato di più profili social della zia dei Pretelli.

La famiglia di Pierpaolo Pretelli parla sempre di lui: come la prenderà questa volta il gieffino?

Dopo le affermazioni di Giulio Pretelli a Live – Non è la d’Urso, sui social è scoppiata nuovamente la polemica. La versione di Giulio non convince. Gli utenti appassionati del Grande Fratello Vip non credono alle parole del fratello di Pierpaolo e pensano che non ci sia stato nessun attacco da parte di un hacker ma che, semplicemente, un nuovo membro della famiglia sia intervenuto per screditare Giulia Salemi contro il desiderio assoluto del Pretelli.

Pierpaolo verrà informato della vicenda e delle nuove comparse social e televisive dei famigliari? Vedremo cosa succederà nella puntata del GF Vip 5 di questa sera 1 febbraio.