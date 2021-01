Riti voodoo al GF Vip 5? La zia di Pierpaolo Pretelli accusa Giulia Salemi

Gravissime accuse volano per una concorrente del Grande Fratello Vip 5. A lanciarle è direttamente la zia di Pierpaolo Pretelli che pensa che suo nipote sia vittima di riti voodoo fatti direttamente dalla sua nuova fidanzata Giulia Salemi. A quanto pare va di moda questa settimana, visto che anche Ibrahimovic ha usato le stesse parole verso il giocatore dell’Inter Lukaku…

Ma torniamo alla vicenda che vede, Giulia Salemi, suo malgrado protagonista. Tutto parte dal profilo Facebook della zia del Pretelli, giusto per non continuare a tirare in ballo la famiglia insomma… La signora avrebbe chiesto ai fan di Pierpaolo di condividere uno scatto in cui Giulia è con la bambola con cui farebbe questi riti di magia nera. “Divulgate ovunque. Stanno facendo impazzire Pierpaolo” ha scritto la zia di Pretelli sul social network. Una fanpage dei Gregorelli ha scritto: “Giulia, in assenza di Fariba (sua madre), tiene una bambolina voodoo che passa di mano in mano. La stessa Carlotta esclama: ‘Ma che è una bambola voodoo?'”. Da qui è partito tutto, compresa la condivisione della zia.

Giulia Salemi fa riti voodoo nella casa del GF Vip 5? La zia di Pretelli la accusa, è polemica

Dopo queste parole sui social network si è aperta inevitabilmente la polemica. I fan di Pierpaolo Pretelli si chiedono come mai i familiari non possano fare nulla e perché Giulia voglia provocare tutto questo danno al concorrente. Dall’altro lato c’è invece chi difende la Salemi e pensa che si stia facendo di tutto per screditare la giovane influencer durante questa sua seconda avventura al GF Vip 5. Questa presunta bambolina comunque c’è ed è nella casa. Ovviamente non è assolutamente detto che si tratti di un oggetto con cui Giulia Salemi fa riti voodoo, anzi. Chi segue con passione la diretta h 24 del Grande Fratello senz’altro si sarà accorto della presenza di questa bambola bianca.

GF Vip 5, Giulia Salemi al centro di polemiche e accuse: sta facendo riti voodoo nella casa?

Per il momento la polemica che vede protagonista Giulia Salemi non sembra attenuarsi o placarsi in alcun modo. La cosa più probabile è che nella puntata di domani venerdì 29 gennaio, Alfonso Signorini affronti questo particolare argomento direttamente con la protagonista.

Che cosa dirà Giulia e soprattutto come la prenderà Pierpaolo Pretelli quando scoprirà le nuove parole sulla Salemi provenienti dalla sua famiglia? Non dovevano evitare come aveva chiesto lui?