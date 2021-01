GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli in crisi, Giulia Salemi lo consola: “La cosa che più amo di te…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 non sempre è facile gestire le emozioni. Pierpaolo Pretelli ha avuto un momento di sconforto e crisi. Il concorrente del reality show si è isolato nel giardino della casa ed è scoppiato in lacrime. Ad un certo punto è arrivata Giulia Salemi con cui ormai il gieffino ha stretto un legame piuttosto importante. La bella influencer è stata vicina a Pierpaolo in questo momento così complicato all’interno della lunga avventura al GF Vip. Pretelli si è detto stanco ma forse potrebbe trattarsi anche di altro visto che è stato protagonista di diverse polemiche.

Giulia Salemi conforta Pierpaolo Pretelli in un momento difficile al Grande Fratello Vip 5

“Non si tratta solo di stanchezza” ha affermato Giulia di fronte a Pierpaolo. “E’ che tu sei troppo buono ed è la cosa che io più amo di te” ha spiegato la concorrente a Pretelli. L’influencer ha voluto ribadire la bontà di quello che ormai si può tranquillamente definire il suo fidanzato. Sicuramente i vipponi di Alfonso Signorini non sono troppo carichi come qualche mese fa, soprattutto dopo l’annuncio dell’ulteriore prolungamento del reality show. Certamente avere una persona speciale al proprio fianco ha i suoi vantaggi, soprattutto in questi casi.

GF Vip 5, Giulia Salemi innamorata della purezza di Pierpaolo Pretelli

Questa non è l’unica occasione in cui Giulia Salemi ha avuto modo di aprirsi e spiegare che la bontà e la purezza di Pierpaolo sono delle caratteristiche che la hanno colpita in maniera particolare. Già durante una chiacchierata insieme a Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola, la concorrente aveva spiegato alle sue amiche l’apprezzamento di questo lato del carattere di Pretelli. I due ormai sembrano sempre più vicini e presi, chissà che non si possa già parlare di innamoramento. Per il momento sembrano fare sul serio e, senz’altro, la vicinanza speciale della Salemi in questo momento di crisi di Pierpaolo ne è una conferma certa.

Voi che cosa ne pensate di questa coppia nata al GF Vip 5 e del momento no di Pierpaolo Pretelli?