GF Vip 5, Giulia Salemi già innamorata di Pierpaolo? Parla di intesa e amore

Ieri sera Giulia Salemi si è lasciata andare ad alcune confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5 insieme a Dayane Mello riguardo al rapporto in crescita con Pierpaolo Pretelli. L’influencer ha spiegato alla modella che ancora non si capacita che si sia potuto accendere questo particolare feeling nel contesto del GF Vip 5: “Però è successo. L’intesa con lui mai trovata con nessuno, siamo simili“. Quello della Salemi sembra essere dunque un sentimento nuovo, come ha suggerito anche Dayane. “E’ buono, è puro. Sento veramente che è senza secondi fini. Mi protegge, è un padre di famiglia, crede nei valori importanti. Non mi sembra uno che va a ballare e si sbronza e ci prova con tre tipe” ha detto Giulia. La Salemi era entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 convinta che avrebbe fatto un percorso in solitaria, dopo quello che era successo con Francesco Monte e invece…Inaspettatamente ha scoperto che forse, in quella casa, c’era la sua anima gemella!

Giulia Salemi si apre con Dayane al GF Vip 5: “Pierpaolo Pretelli? Non è un ragazzo, è un uomo”

La bella Giulia Salemi sembra abbastanza affascinata dall’approccio di Pierpaolo e dalla sua mentalità. Adora il modo di fare di Pretelli e il suo lato buono. “E’ responsabile. Non è vero che è un ragazzo, è un uomo“ ha affermato Giulia. Battuta probabilmente legata al fatto che nel feeling speciale con Elisabetta Gregoraci, la showgirl tentennava a definirlo come tale. L’influencer pensa di meritare Pierpaolo e non ha assolutamente voglia di una nuova presa in giro in amore. “A volte mi chiedo se l’ho provato veramente (l’amore)” si è lasciata andare Giulia insieme a Dayane Mello. “L’amore vero non va via così, come il cambio del meteo” ha proseguito la Salemi.

GF Vip 5, Giulia Salemi parla di amore: infatuata di Pierpaolo Pretelli perché simile

All’intima conversazione tra amiche si è aggiunta anche Carlotta Dell’isola e le tre hanno parlato di innamoramenti. “Mi infatuo di chi è il mio opposto, di chi nella mia testa vorrei essere e non posso essere. Mi ritrovo a 27 anni ad infatuarmi di una persona simile a me” ha confessato Giulia a Dayane e Carlotta. La Salemi sta provando delle sensazioni mai provate prima e dalle parole della gieffina si capisce dunque che il sentimento verso Pierpaolo inizia a crescere sempre di più. Giulia è già innamorata di Pretelli?

Di tempo da passare insieme h24 ne avranno ancora tanto visto che ci sarà ancora un mese di gioco. Vedremo che cosa succederà!