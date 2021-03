Orietta Berti a Sanremo 2021: “Stasera le scale non le scendo”

Orietta Berti conferma la sua scelta, stasera si esibirà sul palco del festival di Sanremo 2021 ma non scenderà le scale. Seconda serata per il festival e vedremo il secondo gruppo di artisti in gara, tra questi la Berti che non ha alcun problema nel dire che quelle scale fanno paura nonostante la sua esperienza. Manca da 29 anni al festival di Sanremo e non desidera di certo farsi rovinare la carriera con una caduta. A Storie Italiane Orietta Berti ha spiegato il perché la sua entrata sarà diversa da quella degli altri colleghi. “No no le scale non le scendo perché siccome non si possono toccare le persone, come ho visto ieri sera, mi lascerebbero lì in cima e io come faccio, non è bello per una persona, almeno per la prima sera no, non le scendo le scale”.

ORIETTA BERTI TROPPO EMOZIONATA PER LE SCALE DI SANREMO 2021

Tutti hanno superato l’ostacolo, anche Noemi che in difficoltà con l’abito stretto, i tacchi e l’emozione ha chiesto una mano da Amadeus. Il conduttore non si è tirato indietro e ha aiutato la cantante ad arrivare alla sua postazione. Qualcuno fa notare che l’età è diversa e anche l’equilibrio. In realtà sul palco del Teatro Ariston è vero che c’è tanta attenzione alle regole ma più di una volta non è stato possibile osservarle fino in fondo.

Chissà se per la cantante che di festival ne ha fatti tanti si troverà una soluzione, qualcuno che possa aiutarla a scendere quelle scale che fanno così tanta paura da sempre.

“C’è grande attesa anche per la canzone di Orietta Berti” ripete Eleonora Daniele che fa il tifo per lei. Orietta alleggerisce il clima del festival raccontando anche della pattuglia della polizia che l’altra sera dopo le 22 l’ha scortata per scoprire se aveva detto la verità: doveva misurare gli abiti per il festival.