Orietta Berti a Sanremo pronta a indossare le pailletes, Osvaldo purtroppo non è con lei (Foto)

Orietta Berti emozionata per il suo ritorno al festival: sarà a Sanremo 2021 per la dodicesima volta (foto). In collegamento da Sanremo con Storie Italiane ripercorre velocemente la sua carriera sanremese. “Osvaldo purtroppo è rimasto a casa, ancora in convalescenza per il Covid” confida Orietta Berti che aggiunge che piano piano suo marito si rimetterà. Una lunga convalescenza che la rattrista ma il suo sorriso c’è sempre. La prima volta al festival è stata nel 1966 con Io ti darò di più, la volta successiva con Io tu e le rose. L’ultima volta invece ben 29 anni fa in coppia con Giorgio Faletti. “Un bellissimo ricordo con Giorgio Faletti, lo ricordo sempre con tanto affetto, era un mio carissimo amico, sincero, sempre di buon umore e con una parola buona per tutti. Era una persona molto generosa. Quando andava a Roma si fermava sempre qualche ora con la mia famiglia, mangiavamo insieme”.

ORIETTA BERTI TORNA A SANREMO E PORTA PAILLETES E COLORE

L’usignolo di Cavriago è pronto, non vede l’ora di salire sul palco dell’Ariston: “Sarò colorata molto colorata, porterò abiti di paillettes perché all’ultimo momento abbiamo optato per altri tessuti, gli altri si stropicciano mentre le pailettes è difficile si sgualciscano e poi sarà adornata di gioielli bellissimi. La canzone è tradizionale, italiana, del bel canto e io ho bisogno di abiti che facciano scena, diciamo la verità”.

Non manca un po’ di pepe a Storie Italiane con Roberto Alessi che sottolinea la rivalità con Marcella Bella. La cantante nega, sono problemi che risalgono ai tempi di Ora o mai più. Orietta Berti conferma che con Marcella Bella tutto è chiarito, che anche gli autori chiesero a entrambe di litigare un po’. Nessuno le crede ma lei non ci pensa più, concentrata su Sanremo 2021 attende di esibirsi.