Ascolti Sanremo 2021 quarta serata 5 marzo: la lunga notte di Amadeus e Fiorello

Non si possono fare i confronti con la passata stagione, secondo il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, ma noi, i dati auditel relativi agli ascolti di Sanremo 2021 li attendiamo lo stesso con grande curiosità! Come sarà andata la quarta lunghissima serata che da scaletta prevedeva il gran finale alle 2 e mezza di notte? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata del 5 marzo 2021, la penultima puntata di questo Sanremo 2021, un Festival che ha incollato mediamente alla tv, nella prima parte, oltre 9 milioni di spettatori ma che ha perso strada facendo 2 milioni di media rispetto allo scorso anno e quasi 10% di share. La motivazione? Ci dicono che il cast così giovane di cantanti, ha fatto si che il pubblico di giovanissimi seguisse il format su altre piattaforme, in streaming ed è per questo che i dati di RaiPlay vengono osannati in ogni conferenza stampa.

Lo diciamo del resto da anni che è arrivato il momento di dare i dati di ascolto anche dello streaming, quando si tratta di eventi così importanti. Come anche da anni diciamo che gli ascolti di programmi come Amici, ad esempio, sono ancora più alti di quelli che si fanno in tv perchè i giovani rivedono gli spezzoni che preferisco sul web. Non a caso Maria de Filippi si è creata una sua piattaforma video, WittyTv, ben capendo che tutto è cambiato.

Ma torniamo a Sanremo e agli ascolti di questa lunga, lunghissima quarta Serata. Amadeus non transige e quando i giornalisti gli chiedono in conferenza stampa di accorciare, di chiudere all’una, risponde che il Festival va in onda una sola volta all’anno e che si può quindi andare in diretta anche fino alle 2 di notte. A una domanda in conferenza stampa faceva notare che alla fine della terza serata c’erano 5 milioni di spettatori davanti alla tv. Ma in realtà quella è la media dopo la mezzanotte, davanti alla tv alle 2 c’erano meno di 2 milioni di persone. E va bene anche questo, mettiamo da parte i numeri, ce lo ripetono da giorni.

Gli ascolti del 5 marzo 2021: ecco i dati auditel della quarta serata del Festival

Prima di arrivare ai dati di ascolto di questa quarta serata di Sanremo 2021, analizziamo anche i numeri dello scorso anno, sempre considerando che appunto, come ci dicono dalla Rai, i confronti non sono possibili.

Volendo comunque replicare gli ascolti della passata edizione, si dovrebbe avere una una media di 9.504.000 spettatori con il 53,3% di share.

Nel dettaglio la prima parte – dalle 21:25 alle 23:54 – aveva registrato 12.674.000 telespettatori con uno share del 52,3%. La seconda parte – dalle 23:58 all’1:59 – ha ottenuto 5.795.000 telespettatori e il 56% di share.

Qui i dati auditel del 5 marzo 2021 in aggiornamento dopo le 10