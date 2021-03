Sanremo 2021: classifica quarta serata, Sala Stampa smonta Ermal Meta, salgono Arisa e Willie Peyote

È tempo di tirare le somme in quel del Festival di Sanremo 2021. Dopo aver visionato la classifica della Giuria Demoscopica e quello della giuria composta dai maestri dell’Orchestra di Sanremo, questa sera 5 marzo 2021 è toccato alla Sala Stampa votare e mettere in piedi una terza nuova classifica che ha fatto media nella classifica generale; l’ultima classifica generale prima della finale di domani, 6 marzo 2021.

Prima di andare a visionare le due nuove classifiche, è bene ricordare che per ben due sere consecutive l’artista italo-albanese Ermal Meta è rimasto al primo posto di tutte le classifiche… e non c’è due senza tre? Scopriamolo subito.

La Sala Stampa ha dimostrato di avere gusti piuttosto diversi da quelli della Giuria Demoscopica. La top 10 dei giornalisti accreditati ha visto Madame al decimo posto. Nona posizione per Malika Ayane. Alla posizione numero otto ci è finito Irama (che continua ad esibirsi con la messa in onda della stessa registrazione andata in onda mercoledì scorso). Arisa risale la classifica e si piazza al gradino sette. Sesto posto per “Glicine” di Noemi. Sanremo 2021, Barbara Palombelli: il suo monologo è un vorrei ma non posso

La Sala stampa sbatte al quinto post Ermal Meta minando il primato del cantante. Questo piazzamento lo ha davvero penalizzato nella classifica generale? I giornalisti votanti hanno dato molta fiducia agli indie: al quarto posto hanno messo La Rappresentante di Lista, al terzo posto l’energetico Willie Peyote, secondi i Maneskin e primi Colapesce e Dimartino con la loro “Musica leggerissima”.

Sanremo 2021: la classifica generale prima della finale

La votazione della Sala stampa ha modificato la classifica generale del 5 marzo di Sanremo 2021. Ma in che modo? Di certo, nessuno ha tolto dalla prima posizione Ermal Meta, anche se il piazzamento ribassato incassato in questa quarta sera rene più incerta possibile vittoria finale.

Incredibile scalata verso il podio, invece, per Willie Peyote che con il suo profetico brano dal titolo “Mai dire mai” raggiunge la seconda posizione. Risale anche Arisa che si piazza terza con “Potevi fare di più”. Un gradino sotto c’è Annalisa con “Dieci”. Quindi i Maneskin con “Zitti e Buoni”. L'ultima classifica generale prima della finale: resta in testa @MetaErmal ma ad insidiarlo sono @willie_peyote e @ARISA_OFFICIAL.



Ora tutto è nelle mani del televoto. #Sanremo2021 pic.twitter.com/nDo8wLTWsU — TV Italiana (@TV_Italiana) March 6, 2021

La top ten si conclude con un ulteriore sesto posto di Irama. Settimi La Rappresentante di Lista e ottavo il duo Colapesce e Dimartino, grazie al boost della Sala stampa. Nona Malika Ayane e al decimo posto Noemi.

Ora la palla passa al televoto: dopo cinque giorni di ascolti fra YouTube, Spotify e RaiPlay, quali saranno i gusti dei telespettatori? La gara sembra ancora tutta aperta…