Dopo la figuraccia a Uomini e Donne Roberto si giustifica ancora dai social: “Volevano farmi fuori”

Anche Gianni Sperti ogni tanto dà alcuni consigli giusti ai protagonisti di Uomini e Donne e nella puntata di oggi, 12 marzo 2021, ha dato il giusto suggerimento a Roberto, quando gli diceva di lasciare l’Italia! Scherzi a parte, quello che Roberto ha sostenuto oggi, ossia che nello studio di Uomini Donne c’è gente che fa di peggio di lui, che a causa delle restrizioni si è potuto vedere solo un paio di volte con una donna per la quale proclamava amore via social, è assolutamente vero. Ci sono stati fidanzati nascosti nell’armadio ad esempio, e altre storie che potremmo citare ma che non giustificano ciò che Roberto ha fatto. Se rubi il gesto non è meno grave perchè lo hanno fatto in milioni prima di te. Quando succedono cose come quelle che abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, c’è solo una cosa da fare, scusarsi, quasi fino a mettersi in ginocchio, tacere e andare via.

E invece no Roberto ha provato fino alla fine a infangare la signora con la quale stava dicendole che aveva un contratto con il programma ma che amava solo lei ( vent’anni dopo ci sono ancora donne che ci credono ma si sa, l’amore è cieco). E lo ha fatto anche dopo, dai social, mentre su Canale 5 andava in onda Uomini e Donne.

Ma Roberto dimentica giusto un paio di cosine.

La figuraccia di Roberto a Uomini e Donne

Ha registrato un video nel camerino di Uomini e Donne il 4 febbraio, non un secolo fa, mentre usciva con Patrizia, per la quale diceva di provare qualcosa di importante, dicendo a un’altra donna di amarla. Registrava un video dal camerino di un programma al quale partecipava per trovare l’amore…Avete capito bene! Non solo, registrava un secondo video nell’albergo pagato dalla redazione e produzione del programma in cui cercava l’amore mentre lo aveva già trovato fuori. E gli pagavano pure i detersivi pensate!

In quello stesso giorno arrivava in studio e veniva fatta una segnalazione che negava spudoratamente. Lo avevano visto in un bar in centro a Catania dove sfacciatamente era andato con la signora con cui usciva e che diceva di amare. Negava tutto e metteva in mezzo suo figlio dicendo che era uscito a prendere i cornetti per il bambino.

Parlando di questa storia con la signora, ha detto che si sono visti un paio di volte, che tra loro non c’è stato nulla e che è stato un [email protected] a dirle che la amava. Poi successivamente come a voler denigrare la signora: “e con questo uomo che valeva pochi centesimi ci sei stata, eccome se ci sei stata e ti piaceva“. Il peggio che si può dire di una donna è arrivato tutto insieme ma non finiva qui perchè dopo tutto lo schifo uscito fuori nello studio di Uomini e Donne c’era anche altro.

Roberto dice che questa signora lo sta denigrando raccontando bugie come aveva già fatto in passato, tirando in ballo anche altre persone. Ma del resto per lui la privacy è una cosa poco seria visto che girava le conversazioni con le altre dame, a questa donna, commettendo anche un paio di reati. “Le ho mandato quella registrazione per tenerla buona” scrive sui social invece che fare silenzio. E non finisce qui, lancia anche altre accuse: “volevano farmi fuori“. Possiamo dire che ti sei fatto fuori da solo ecco…