Polemica su Avanti un altro: la frase del concorrente indigna i telespettatori

La puntata di Avanti un altro in onda il 3 aprile 2021 su Canale 5, è destinata a far discutere. Da pochi minuti sui social, è diventato virale il video che vede protagonista uno dei concorrenti che hanno giocato questa sera nel game show di Mediaset. Una delle frasi di questo signore, sta facendo molto discutere. Frase che, visto il montaggio del programma, poteva essere o forse doveva essere cancellata. Ma non per evitare la polemica, ma perchè davvero, che si dicano ancora in televisione certe cose, è parecchio aberrante.

Vediamo il video in questione, per capire che cosa è successo.

Avanti un altro: è polemica dopo le frasi del concorrente

Esposito Aniello, 31enne concorrente residente in provincia Torino, di origini campagne ha spiegato che cosa fa nella vita e quali sono i suoi hobbies. Peccato che l’abbia fatto con una pessima uscita e peccato anche che il conduttore abbia sorriso e abbia continuato sulla scia di Aniello, invece che cambiare strada.

La simpatia è cosa ben diversa, le battute sono altra cosa. Questo dialogo è parecchio surreale e imbarazzante. Di fronte a 4 milioni di persone non si possono mostrare determinate cose. E ribadiamo, visto che si tratta di una puntata registrata, si sarebbe potuto cancellare questa pessima uscita.

Ad #AvantiUnAltro un concorrente dice di fare la trans / il ric**ione per divertimento, tra le risate del pubblico e di Paolo Bonolis, che dà vita a una serie di battute e doppi sensi da commedia anni 80 pic.twitter.com/52Pws4Kv1P — NEG Zone (@NEG_Zone) April 3, 2021

Come potrete vedere dal video,il concorrente ha dichiarato:

Mi piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella (…) La drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento… il ricchione! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri.

La risposta di Paolo Bonolis:

Ah, lei fa il ricchione?

Il tocco finale:

Il ricchione per hobby, perché mi piace tanto. Però non faccio solo il ricchione, gioco anche a pallone.

Il tutto condito con risate dei presenti, di Paolo Bonolis, tra pubblico e non solo. Incommentabile.