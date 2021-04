LOL-Chi ride è fuori: il vincitore della prima edizione al fotofinish

Ultimi due episodi di Lol-Chi dire è fuori in streaming da oggi 8 aprile 2021 su Amazon Prime Video e gran finale per il pubblico che ha tanto apprezzato il programma. Si ride e ci si diverte con LOL e oggi si può anche scoprire chi è il vincitore della prima edizione del format in piattaforma! Una vittoria al fotofinish per il vincitore che solo con una piccola smorfietta, quasi del tutto impercettibile, ha visto sfumare il sogno di gloria! Il vincitore si è portato a casa 100 mila euro da donare in beneficenza!

Vi raccontiamo tutto quello che è successo nell’episodio finale di Lol per cui continuate a leggere, solo se volete scoprire come è finita perchè il nostro articolo contiene spoiler!

Il primo a lasciare il gioco è stato Fru, che è durato davvero poco per cui è anche impossibile definire il suo “impegno” in questo gioco. Poco da dire anche su Luca Ravenna, il giovane comico non ha lasciato il segno.

Frank Matano, che ha rischiato di essere eliminato almeno 50 volte prima della vera espulsione, ha corso praticamente la maratona di New York, o forse ha camminato più di Forrester Gump nel corso di questo esperimento. E ha sudato persino le proverbiali sette camicie, anche se in realtà la sua era solo una ma l’ascella pezzata valeva per sette. Ha stuzzicato sin da subito Elio e alla fine è stato la sua condanna! Frank infatti è uscito in modo rovinoso, tra le risate, senza neppure il bisogno di sapere chi avesse riso, tanto era evidente. Prima di lui, solo Pintus aveva fatto meglio, con la frase che resterà nella storia di Lol “Hai cagato” che rimbalza ancora sui social, una settimana dopo il primo episodio.

Ha cercato di resistere fino alla fine Lillo, super protagonista del format, che però è stato in qualche modo anche artefice della sua eliminazione visto che ha riso delle sue stesse battute. Niente da fare neppure per Michela Giraud che lascia il gioco prima del gran finale.

ATTENZIONE SPOLER ALERT

Lol-Chi ride è fuori? Ecco chi ha vinto la prima edizione

Resterà nella storia di questa prima edizione di Lol, Caterina Guzzanti, che è stata ammonita quando praticamente erano stati già eliminati quasi tutti i suoi rivali. Ciro, Elio e Katia Follesa hanno dimostrato grande resistenza…Ma chi ha conquistato la vittoria finale?

Lol-Chi ride è fuori: il gran finale

Menzione speciale in questa prima edizione di Lol, assolutamente per Elio, che è arrivato in gioco vestito da Gioconda, e ci ha regalato alcune delle performance migliori di questo programma. Dal tip tap alla tromba con lo spartito con due note, passando per il triciclo con il gabinetto. Impossibile resistere quando Fedez ha fatto rientrare in gioco, come disturbatore, Frank Matano. E la vendetta è stata servita: Elio lascia il gioco! Di lui ricorderemo le braccia finte, la parrucca, ma anche l’abbronzatura di chi non ama andare al mare e porta sul corpo i segni della maglietta!

I tre finalisti Ciro, Katia e Caterina, hanno resistito davvero di fronte a tutto, persino di fronte all’entrata in scena dei concorrenti eliminati che hanno cercato in tutti i modi di turbarli, senza però riuscirci. E così alla fine delle oltre 5 ore di gioco, i tre hanno ricevuto la visita di Fedez, quello vero, che ha annunciato un provvedimento. Caterina Guzzanti è stata quindi espulsa perchè, per quanto forte, non ha fatto ridere gli altri e ha provocato meno ammonizioni.

Alla fine quindi, lo scontro, in un tempo supplementare, si è giocato tra Katia Follesa e Ciro che si sono affrontati in una sorta di duello finale partito alla grande con un lento sulle note de Il tempo delle mele. Ma niente è servito per turbare i due finalisti, neppure l’ingresso in gioco di Mara Maionchi che non ha smosso gli animi. E’ stata una battuta di Ciro a piegare Katia, che ha sorriso, il giusto. Il poco che basta per essere eliminata e il vincitore della prima edizione di LOL-Chi ride è fuori è Ciro dei The Jackal. I 100 mila euro conquistati saranno devoluti in beneficenza, l’associazione scelta è ActionAid.