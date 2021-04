La sorpresa per Tommaso Stanzani: un anno di studio organizzato da Maria De Filippi

Per Tommaso Stanzani una sorpresa organizzata da Maria De Filippi. Il ballerino di Amici la scorsa settimana è stato eliminato dal talent show ma le due doti restano e la conduttrice non lo lascia solo. Verissimo svela la sorpresa ed è Michele Merola dalla sua scuola di danza a proporre a Tommaso Stanzani un anno di scuola, un corso di perfezionamento, una borsa di studio. Non è una semplice scuola ma è molto di più. Merola spiega che il corso di perfezionamento a Reggio Emilia è dedicato ogni anno a una ventina di giovani danzatori, che sceglie con cura. “E’ nato per mettere in contatto i giovani con il mondo della danza. Ogni anno selezionano 20 danzatori e li mettono in contatto con i coreografi in tutta Europa e hanno così l’opportunità di ottenere dei contratti. Un anno intero di borsa di studio per studiare con noi ma soprattutto con queste figure professionali e noi pensiamo che basti ancora poco studio per lui per arrivare a grandi livelli e grandi teatri”.

TOMMASO STANZANI A VERISSIMO

Anche Alessandra Celentano sapeva della sorpresa, era d’accordo. Merola aveva notato già Tommaso che oggi è felice ma anche terrorizzato. La sua vita sta cambiando velocemente ed è un sogno che si realizza. Da ex pattinatore a ballerino ma lui era già su una giusta strada, era campione europeo e di sacrifici ne ha fatti tanti. Racconta che non era il bambino che andava alle feste di compleanno degli amici, non poteva perché doveva allenarsi. Quando ha iniziato a sentirne il peso ha deciso che era giusto fare altro e oggi danzare per ore e ore non gli pesa di certo.

“Mamma e papà non mi vengono più contro come prima” hanno capito che la danza è la sua strada. E dopo Amici c’è un nuovo inizio verso una carriera che tutti dicono sarà certa.