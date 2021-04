Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici eliminato troppo presto si racconta a Verissimo

Un’intervista meritatissima quella di Tommaso Stanzani a Verissimo. Il ballerino di Amici che con gran sorpresa di tutti è stato già eliminato dal serale si sta riprendendo dalle emozioni appena vissute. Non fa mistero sul dispiacere provato la scorsa settimana quando dopo tanti complimenti, impegno e sudore ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi. Con Tommaso Stanzani è sembrato di rivivere le vecchie edizioni di Amici quando gli alunni venivano premiati solo per il talento, ma poi è arrivata l’eliminazione da parte della giuria. Un ballerino che ha ancora tanto da imparare ma che in poco tempo ha dimostrato tutte le qualità per potere crescere. L’educazione che non hanno tutti e la voglia di arrivare fino alla meta, Tommaso merita il suo posto a Verissimo, la sua prima intervista in tv dopo Amici.

TOMMASO STANZANI A VERISSIMO SORPRESO DALL’ELIMINAZIONE ALLA TERZA PUNTATA DI AMICI

“L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano” non se l’aspettava ma ha reagito benissimo.

Anche i suoi genitori sono rimasti sorpresi, non si aspettavano tornasse così presto a casa: “Ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”. Di certo non molla Tommaso. Ha abbandonato la sua carriera da pattinatore per la danza, ha imparato a sognare e ha capito che può arrivare a ben altri livelli. Per lui alla fine della sua intervista a Verissimo una bellissima sorpresa. Le anticipazioni del programma che andrà in onda domani 10 aprile 2021 alle 15:30 su Canale 5 non dicono niente altro al riguardo. Chi gli avrà fatto una sorpresa? Arisa gli ha già proposto una collaborazione, c’è altro?